Rockfans aufgepasst: Das geht beim Diemelkult in Marsberg ab

Marsberg Zum 25. Mal treten Rock-Bands beim Diemelkult in Marsberg auf, sogar die Vorband von Metallica ist dabei. Hier gibt es die Details:

Es wird rockig: Am Samstag, 18. November, findet das 25. Diemelkult im Josefskeller der Schützenhalle Marsberg statt. Die KULT AG Marsberg möchte alle Fans und Freunde zu diesem Jubiläum einladen, heißt es in der Ankündigung. Mit „Wucan“, „Watch Out Stampede“ und „Tyna“ wird wieder ein abwechslungsreiches Programm präsentiert, der Vorverkauf ist gestartet.

Die Band um Frontfrau Tina Müller hat ihren eigenständigen Sound entwickelt

Die Band „Tyna“ wird das diesjährige Diemelkult eröffnen, eine deutschsprachige Punkrockband aus Hamburg. „Tyna“ sind gerade dabei die Musikszene gründlich durch zu rütteln, wie die Veranstalter erklären. „Die Band um Frontfrau Tina Müller hat ihren eigenständigen Sound entwickelt, irgendwo zwischen Punkrock und Neue Deutsche Welle. Hier knallen diese typischen NDW Synthies auf rebellische Gitarren-und Pop-Hooks. Dabei hat „Tyna“ immer was zu sagen.“ Die ungeschminkten Texte hätten Rückgrat und würden beim Hörer und beim Publikum ankommen. „In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dem ganzen Lärm aus demokratie- und menschenfeindlichen Schreihälsen lauten Widerspruch zu bieten. Mit geballter Power laden „Tyna“ ein, gemeinsam zu feiern und zu kämpfen, gegen Rassismus, für mentale Gesundheit, für Empowerment, eben für Dich und für andere“, versprechen die Veranstalter. „Tyna“ wolle aber nicht nur ernste Themen aufgreifen, „sondern der Spaß steht ebenfalls im Vordergrund. Die Band will gerade auch durch ihre Musik Lebensfreude vermitteln und Menschen vereinen.“ Auf Tour mit Szenegrößen wie ZSK, Zebrahead, 100 Kilo Herz und auf großen Festivals (u.a. Hurricane, Open Flair) haben sich „Tyna“ einen Ruf als Liveband erspielt.

Mit Bands auf Tour wie Electric Callboy, The Black Dahlia Murder, The Browning oder Emil Bulls

„Watch Out Stampede“ hat schon als Vorband von Metallica gespielt. Foto: KULT-AG / Kult-AG Marsberg

„Watch Out Stampede“ fackeln laut Veranstalter auf ihren Liveshows ein Feuerwerk aus Eskalation und Exzess ab. „Diese Post-Hardcore Band muss man live erleben. Die fünf Bremer wollen über ihre Zuschauer rollen wie eine Zehnmeterwelle und machen dabei keinen Unterschied zwischen zehn oder tausend Gästen.“ Die Musik der Band besteht aus den genretypischen Shout- und Cleangesängen, Breakdowns und Moshparts, wobei auch elektronische Musikinstrumente wie Synthesizer und Sampler verwendet werden. Die Musiktexte beinhalten düstere Themen wie Schmerz und Verlust, gesellschaftliche Kritik, aber auch freundschaftliche Beziehungen. „Watch Out Stampede“ sind mit Bands auf Tour wie Electric Callboy, The Black Dahlia Murder, The Browning oder Emil Bulls. Dazu kommen Auftritte auf großen Festivals, wie auf dem Wacken Open Air, dem Deichbrand, Vainstream und Open Flair. Erst kürzlich durfte die Bremer Band als Support Act von Metallica im Rahmen derer M72 World Tour in Hamburg vor dem Volksparkstadion auftreten. „Nun reisen sie zum nächsten Highlight, zum Diemelkult nach Marsberg“, freuen sich die Veranstalter.

„Wucan“ wollen aber trotzdem frisch und aktuell klingen

WUCAN Foto: KULT-AG / Kult-AG Marsberg

„Wucan“ haben im Rahmen ihrer Clubtour im Mai 2019 bereits eine Show in Marsberg abgeliefert. Im kleinen Club des JBZ-Marsberg begeisterten sie das Marsberger Publikum. Daher holt die KULT-AG nun „Wucan“ auch auf die große Bühne beim 25. Diemelkult im Josefskeller. Die Dresdner Band um Frontfrau und Multiinstrumentalistin Francis Tobolski spielt nicht typischen Stoner Rock, sondern hier ist eine spezielle Art des Krautrocks mit Hard Rock und Heavy Metal Elementen entstanden, die viele Fans in ihren Bann ziehe, so die Ankündigung. Die musikalischen Wurzeln liegen bei den Rock-Revoluzzern der 70er Jahre, in halluzinogen angehauchten Hard Rock der damaligen Zeit. „Wucan“ wollen aber trotzdem frisch und aktuell klingen. Die Veranstalter dazu: „Hier werden musikalische Stilbrüche von Metal bis Disco geboten, ohne dabei das ursprüngliche Hardrock Konzept zu verwässern. Gerade live überzeugt die Band mit ihrer treibenden und rifflastigen Rockmusik. Dazu diese einmalige Stimme von der charismatischen Sängerin Francis, die immer eine kraftvolle und glaubwürdige Gesangsperformance abliefert. Ihre Flötensoli und Thermineinsätze sorgen zusätzlich für eine besondere Atmosphäre.“ Auftritte im Rockpalast, auf vielen Festivals wie z.B. auf dem diesjährigen Rock Hard Festival haben „Wucan“ in immer größere Clubs geführt, und damit ist auch ihre Fangemeinde immer angewachsen. Nun kommen „Wucan“ nach Marsberg zurück, um mit dem Diemelkult-Publikum eine magische und rockige Nacht zu erleben.

Lesen Sie auch:

Vorverkauf startet schon jetzt

Der Vorverkauf für das DIEMELKULT ist gestartet. Online gibt es die Tickets unter www.abluehclothing.de/Tickets/ Außerdem vor Ort in Marsberg an den bekannten Vorverkaufsstellen, bei der Sparkasse Marsberg, bei Brillen-Jurga und in der Scene-Kneipe Spiekers-Corner. Wer sich ein Ticket im Vorverkauf sichern will, sollte die Zeit bis zum 18. November dazu nutzen und die KULT-AG freut sich auf euch beim 25. Diemelkult in Marsberg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon