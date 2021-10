Roll & Board Verein Niedersfeld: Pläne für einen Skatepark

Winterberg. In Niedersfeld wurde ein neuer Verein gegründet: der Roll & Board Club Sauerland. Er richtet sich an Skateboarder und Biker und hat einige Pläne:

Der Roll & Board Club Sauerland wurde jetzt im High-Five am Hillebachsee von 14 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Die Versammlung leitete Mirco Sassenberg, Dirtbiker aus Niedersfeld und Initiator der Vereinsgründung. Lars Hiob, 2. Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Niedersfeld, führte das Gründungsprotokoll. Große Unterstützung gab es zudem von Jörg Harbecke dem Kassierer der Dorfgemeinschaft Niedersfeld.

Lesen Sie auch:Olsberg: Schützenfest wird verschoben - nicht wegen Corona

Skatepark in Winterberg

Als 1. Vorsitzender wurde Mirco Sassenberg und als Schatzmeister Markus Siekmann, Skater aus Brilon, gewählt. Als Schriftführer ist Jeffrey Meurs gewählt worden und Patrick Logsch fungiert als Beisitzer und stellvertretender Vorsitzender.

Seit vielen Jahren ist das Thema Skatepark in Winterberg Thema – bisher ohne den Erfolg. „Inzwischen sind mehr als 10 Jahre vergangen, als wir damals mit einer großen Anzahl skateboardbegeisterter Jugendlicher im Rathaus standen“, erinnert sich Jeffrey Meurs auf der Gründungsversammlung. „Wir wollten dem Thema bei den Entscheidungsträgern in der Politik und Verwaltung mehr Gewicht verleihen, aber dass das so lange dauert, hätten wir damals nicht gedacht.“ Pläne für eine Skateanlage im Winterberger Kurpark oder auf der Brachfläche gegenüber dem Bahnhof, die die Winterberger eher als Schneekippe kennen, scheiterten an den einzuhaltenden Abständen zur Wohnbebauung.

Lesen Sie auch:Corona HSK: An diesen acht Schulen gibt es infizierte Kinder

Hillebachsee als Anziehungspunkt

Ebenfalls lange hat der Hillebachsee im Dornröschenschlaf gelegen, aber mit dem Bau der Badebucht und der Wakeboardanlage ist der See erwacht und wird immer mehr zum Anziehungspunkt, gerade auch für Jugendliche und junge Erwachsene. Aus diesem Grund sieht der Verein hier einen Ort für die jungen Leute und den Skatepark. Und nicht nur dafür. Ebenfalls ist man bestrebt, parallel einen Pumptrack zu bauen, der eine breitere Masse anspricht. Mirco Sassenberg: „Mit dem Pumptrack sprechen wir einfach noch mehr Leute an. Hier kommt zum klassischen Park für Skate- und Kickboard die Möglichkeit hinzu, mit Mountainbikes, BMX, Longboard oder Inlineskates seine Runden zu drehen.

Zur Umsetzung der Projekte ist der Verein auf Fördergelder und private Unterstützung angewiesen. Ob Festivals am See oder Spendenaktionen auf dem Stadtfest oder anderes. Zudem gebe es positive Signale aus dem Rathaus, denn das Thema Skatepark habe Bürgermeister Michael Beckmann im Blick.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon