Roman Ljubaschenko stellt bei der WEPA Hygienepapier her

Marsberg/Giershagen. Als er das erste Mal den Betrieb sieht, ist er baff. Roman Ljubaschenko leitet die WEPA-Produktion Giershagen. Über Karriere und Aufstiegschancen:

Etwa 3.000 Kilogramm wiegen die riesigen Papierrollen, die in den Werkhallen von WEPA in Giershagen in den Maschinen eingespannt sind. Von den Kolossen mit etwa zwei Metern Durchmesser werden hier endlose Papierbahnen abgerollt, bedruckt, geprägt und in Form geschnitten, bis sie als kompakte kleine Toilettenpapierrollen von je rund 125 Gramm auf dem Fließband ankommen. Damit dabei alles reibungslos läuft, behält Produktionsleiter Roman Ljubaschenko als einer von 500 Mitarbeitern am Standort Giershagen hier alles im Blick. Das Familienunternehmen WEPA zählt mit fünf Standorten in Deutschland und acht weiteren in Europa zu den größten und marktführenden Herstellern von Hygienepapieren. Zu seinen Produkten gehören unter anderem Toilettenpapier, Küchentücher, Taschen- und Kosmetiktücher, Handtuchpapier und Servietten.

Komplexer Aufgabenbereich

Als Produktionsleiter in Giershagen versucht Roman Ljubaschenko, der mit seiner Familie in Beringhausen lebt, seinen ziemlich komplexen Aufgabenbereich möglichst einfach zu erklären: „Im Grunde kümmere ich mich gemeinsam mit meinem Team darum, dass hier am Ende die richtige Ausbringungsmenge zur richtigen Zeit in der geforderten Qualität an der richtigen Maschine produziert wird.“ Dabei betreue er den gesamten Produktionsschritt der Herstellung von Toilettenpapier aus den tonnenschweren Rollen, die an der Papiermaschine produziert werden. Er kümmere sich zum Beispiel um die Bedarfsplanung und dass ausreichend Material zur Verarbeitung zur Verfügung steht - bis zu dem Punkt, an dem das fertige Produkt in den Paletten auf den Lkw geladen wird. „Welche Materialien brauchen wir an welchen Maschinen? Wann und wo werden die eingesetzt? Welche Anlagen stehen für welches Produkt zur Verfügung?“ All das seien Fragen, mit denen er sich täglich auseinandersetzt. „Das ist ein großer Verantwortungsbereich“, erklärt Roman Ljubaschenko. „Das gefällt mir aber auch. Diese ganzen Entwicklungen mitzuerleben und zu begleiten, das ist einfach schön.“

Für Sicherheit sorgen

Er sei außerdem dafür zuständig zu planen, welche Mitarbeiter an welchen Maschinen eingesetzt werden und das jeweilige Produkt herstellen können. Dabei muss er auch für ihre Sicherheit sorgen: „Das Thema Arbeitssicherheit ist ein wichtiger Faktor. Es geht darum, das Bewusstsein für Arbeitssicherheit bei den einzelnen Mitarbeitenden in den Fokus zu rücken.“ Insgesamt 184 Mitarbeiter in vier Schichten sind es, für die er die Verantwortung trägt und deren Entwicklung er in der Firma begleitet. Mit ihnen im Team zu arbeiten, das sei für ihn das Highlight in seinem Job: „Der Umgang mit den Menschen, das ist das, was mich reizt. Jeder Mensch, jeder Charakter ist anders. Das individuell zu handhaben macht mir Spaß.“

Grundsätzlich ist für den Beringhäuser das Produktionsfeld von WEPA und speziell der Bereich der Weiterverarbeitung mit all seiner Technik immer noch etwas, dass ihn fasziniert und begeistert - auch noch nach 23 Jahren im Betrieb. „Was hier an Technik und verschiedenen Anlagen vorhanden ist, ist wirklich beeindruckend.“ Seit er im Jahr 2000 seine Ausbildung zum Industriemechaniker in der Papiererzeugung bei WEPA begann, dort, wo die riesigen Papierrollen hergestellt werden, ist er dem Betrieb treu geblieben. „Ich habe immer einen Bezug zu WEPA gehabt, das war damals schon einer der größten Arbeitgeber hier in der Gegend.“ Schon beim Vorstellungsgespräch, als er damals zum ersten Mal durch die Produktionshallen geführt wurde, habe ihn die Begeisterung gepackt: „Als ich all das gesehen habe, diese Maschinen und die technischen Möglichkeiten, da war ich erstmal baff.“

Inzwischen hat der langjährige Mitarbeiter viele Karrierestufen durchlaufen: Er hat sich zum Maschinenbautechniker weitergebildet und schon früh als Schichtleiter Personalverantwortung übernommen. Als operativer Leiter der Instandhaltung durfte er den Neubau einer großen Werkhalle am Standort Giershagen betreuen: „Es erfüllt einen immer noch mit Stolz, wenn man zum Werksgelände fährt und diese Halle sieht.“ Im technischen Service konnte er auch andere WEPA-Standorte innerhalb und außerhalb Deutschlands betreuen und kennenlernen. All diese Erfahrungen trägt er heute mit in seinen Tätigkeitsbereich als Produktionsleiter. „Bei WEPA bekommt man wirklich viele Gestaltungsfreiräume, das ist großartig.“ Auch zukünftig möchte er bei dem Unternehmen bleiben und alle Karrierechancen nutzen, die sich noch bieten werden: „Die Jahre bei WEPA haben mir gezeigt: Es gibt viele Chancen, hier weiterzukommen. Man muss sie nur ergreifen. Und diese Chancen gibt es für jede und jeden.“

+++ Unternehmenssteckbrief +++

Firma WEPA

- Mitarbeiter: WEPA Gruppe 4.000, Standort Giershagen: 500

- Standorte: 13 in Europa, davon zwei im Sauerland

- Branche: Papierindustrie

- Tarif: Ja

- Arbeitszeit: 38 Stunden

- Arbeitsplatz: Moderne Arbeitsplätze und Produktionsanlagen

- Kooperationen: Basierend auf den Werten Respekt, Engagement und Nachhaltigkeit ermöglicht die Firma sowohl lokal an ihren Standorten als auch regional und international Projekte und Partnerschaften, die Menschen miteinander verbinden und nachhaltig wirksam sind. Beispiele: WWF-Projekt Renaturierung Mittlere Elbe, Kooperation mit dem Sauerlandmuseum.

Benefits: • Betriebliche Gesundheitsförderung: Unser Health & Wellbeing-Programm bietet einbreites Angebot an Gesundheitsaktivitäten sowie Kooperationen mit verschiedenen Fitnessstudios oder Leasen eines Business Bikes

• Nachhaltige Personalpolitik: Eine geringe Fluktuationsrate, eine stärkenbasierte Mitarbeiterentwicklung und eine lange Betriebszugehörigkeit zeichnen das Arbeiten bei WEPA aus.

• Flexibles und mobiles Arbeiten: Die Firma bietet auch flexible und hybride Arbeits(zeit)modelle an

• Freiraum für Kreativität: Motto: Wir bieten Ihnen Freiräume für kreatives Arbeiten.

• Attraktive Vergütung: Tarifgebundener Arbeitgeber mit attraktiver Entlohnung insbesondere auch im Schichtbetrieb

• Mitarbeiterunterstützungsprogramm: OTHEB steht den Mitarbeitenden bei den verschiedensten Dingen wie beispielsweise der Suche nach einem Betreuungsplatz für das Kind mit Rat und Tat zur Seite.

• Teilnahme am Corporate Benefits-Programm: Die Aspekte können je nach Position und Standort leicht variieren.

• Weiterbildungen: werden gefördert und u.a. von der unternehmenseigenen WEPA Academy angeboten

Weitere Besonderheiten: Lebensarbeitszeitkonten, betriebliche Altersvorsorge, Zertifizierung als familienfreundliches Unternehmen, einer der größten Ausbildungsbetriebe des Sauerlands.

Kontakt:

WEPA Hygieneprodukte GmbHT: 02932 307-0 oder Fax 02932 307-204 oder E-Mail: information@wepa.eu

