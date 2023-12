Romantischer Waldweihnachtsmarkt an der Hiebammenhütte

Brilon. Wichtelwerkstatt, leckeres Essen und viele Live-Events. Das ist das Programm für den Waldweihnachtsmarkt an der Hiebammenhütte 2023

Eine bessere Kulisse für einen Waldweihnachtsmarkt gibt es wohl kaum. „Nach fünf Jahren Corona-Zwangspause ist es endlich wieder so weit“, freuen sich Friedel Schumacher (Brilon natürlich) und das Hüttenteam (Seniorwirt Jürgen Lüke und Juniorwirt Peter Lüke) auf einen romantischen Waldweihnachtsmarkt vom 14. bis 17. Dezember an der Hiebammenhütte. Mit viel Musik, Weihnachtsliedern und großem Programm unter dem Motto „Mitsingen, Mitlachen, Mitmachen“.

Regional und umweltbewusst

Das ideale Ziel für eine Adventswanderung und kulinarisch ein Ereignis für die ganze Familie. Es gibt Gelegenheit zum Weihnachtsshopping selbstgefertigter kleiner Geschenke aus der Region bei stimmungsvoller Mitmach-Unterhaltung in heimeliger Hüttenatmosphäre. Direkt am Wald im idyllischen Hilbringsetal, am Fernwanderweg Rothaarsteig.

Wer einmal diesen magischen Weihnachtszauber mit Hüttenflair erlebt hat, wird gerne wiederkommen. Die Hüttenwirte laden gemeinsam mit Friedel Schumacher und Tobias Klaholz (Team Brilon natürlich) alle zwei Jahre zur Waldweihnacht ein. „Wir setzen dabei auf Regionalität und umweltbewusste Produkte“, betont Jürgen Lüke. Nach dem Motto: altes Handwerk trifft Natur, denn an diesem Standort hat früher das Handwerk stattgefunden. Der Schieferdecker war genau an dieser Schnittstelle in der Wüstung Hillbringshausens zu Hause, vor den Stadttoren.

„Daher kommen auch alle Akteure und Aussteller aus Brilon und der nahen Umgebung“, so Friedel Schumacher. Es gibt viele Geschenkideen und exklusive Artikel ausgewählter Handwerkskunst. Holz- und Papierkunst, Geschenke zum Wohlbefinden aus dem Landgarten, Strickwaren, Wollwerk, Schönes aus Stoff, nachhaltige Produkte uvm.

Breites Programm für Kinder

Das romantische Hüttenflair weckt die Vorfreude auf Weihnachten. Zahlreiche Auftritte, Livemusik, Gesang und vieles mehr und ein interessantes Kinderprogramm erwarten die Gäste. Der Nikolaus kommt mit einer Kutsche und einem Sack kleiner Geschenke und zaubert strahlende Kinderaugen. Kreativ beschäftigen wird die Kinder Waldpädagogin Susanne Kunst (Stadt Brilon). In der Wichtelwerkstadt. Sie baut zwischen den Bäumen eine kleine Hütte. „Der Ursprung der Weihnachtsgeschenke war früher, diese selber zu machen“, meinte sie. „Die Kinder können aus Birkenstämmchen und Schafwolle Wichtel anfertigen und mit diesen dort auch spielen. Etwa mit kleinen Töpfchen wie in einer Puppenküche.“ Ein tolles Angebot macht auch Hufschmied Volker Heines aus Alme, er schmiedet mit den Kindern.

Viele Akteure haben ihr Kommen an verschiedenen Tagen zugesagt, wie der holländische Trompeter Bouter Wallenberg, die Rösenbecker Blasmusik, der Chor Just für Joy, SAX FOR SIX, Männerchor Brilon und die Altenbürener Sängerin Inga, die Hoppecker Nachtwächter und die Padberger Spielleute Rückenbücken. Wieder dabei ist auch das Eiskunstatelier Joachim Knorra.

Das Team „Kulinarik“ (Jürgen und Peter Lüke, Norbert Wiegelmann (Hüttenkoch) und Georg Ross

(Haus Waldfee bietet herzhafte Genüsse an: Reibekuchen,gebratene Champignons, Eintöpfe, Kaiserschmarrn, Schweizer Raclette, Würstchen, Waffelwerkstatt, Glühwein und Kinderpunsch. Nicht nur die Kinder werden begeistert sein vom Lagerfeuer mit Stockbrot und gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern. Die Waldweihnacht wurde von Jürgen Lüke und Friedel Schumacher 2016 ins Leben gerufen und ist längst weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Infobox:

Die Waldweihnacht an der Hiebammenhütte vom 14. bis 17.12.23 ist geöffnet:

Donnerstag: ab 15 Uhr

Freitag: ab 12 Uhr

Samstag: ab 11 Uhr

Sonntag: ab 11 Uhr

Parktipp:

Parken sollte man am besten zu Hause und eine Adventswanderung machen.

Bitte die Parkplätze in Petersborn, Sportplatz nutzen oder den ADAC-Spielplatz Burghagener Weg

Die Auftritte und musikalischen Beiträge können sich sehen lassen:

4.12.23:

Ab 15.00 Uhr: Trompeter Wouter Wallenberg + Co.

15.00 bis 17.30 Uhr: Uli Bause (Gitarre und Gesang)

18.00 Uhr: Marie + Matthias (Gesangsduo)

15.12.23:

Ab 14.30 Uhr: Trompeter Wouter Wallenberg + Co.

14.30 bis 16.00 Uhr: Uli Bause (Gitarre + Gesang)

15.00 Uhr: Eiskunstatelier Joachim Knorra (ca. 3 Std.)

16.00 Uhr: Kita St. Petrus und Andreas (Tanz)

16.30 Uhr: Acustic Groove (Tobias + Co.)

18.00 Uhr: Hoppecker Nachtwächter

16.12.23:

Ab 14.00 Uhr: Trompeter Wouter Wallenberg + Co.

Ab 14.30 Uhr: Padberger Spielleute Rückenbücken (Gesang)

16.00 Uhr: Acustic Groove (Tobias + Co.)

17.30 Uhr: Duo Marie Becker + Matthias

17.12.23:

Ab 13.00 Uhr: Trompeter Wouter Wallenberg + Co.

13:30 Uhr: Inga Andres (Altenbüren Gesang)

15.00 Uhr: „Just for Joy“ (Meisterchor)

ca. 15.30 Uhr: Der Nikolaus kommt

16.00 Uhr: SAX FOR SIX (Saxophon-Sextett Ludger Schindler)

16.30 Uhr: Männerchor Brilon

Abschluss: Gemeinsame Weihnachtslieder!

