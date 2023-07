Rotary-Club Brilon-Marsberg hilft vor Ort und in der Ferne

Brilon/Arsberg. Der Rotary-Club Brilon-Marsberg blickt auf ein Jahr voller sozialer Projekte zurück, von der Fluthilfe im Ahrtal bis zur Bücher-Telefonzelle.

Aktiv in der Region, und darüber hinaus, wenn Not am Mann ist: Anlässlich der turnusmäßigen Ämterübergabe warf der scheidende Präsident des Rotary-Clubs Brilon-Marsberg, Dr. Martin Rörig, einen Blick auf das soziale Engagement der Club-Mitglieder.

Kühlcontainer für die Lebensmittelversorgung

Schwerpunkt war die Fluthilfe im Ahrtal, wo der Club dem Verein Adra die Anschaffung eines Transporters und eines Kühlcontainers für die Lebensmittelversorgung von rund 250 meist immobilen, älteren Menschen und Familien ermöglichte. Hier unterstützt hat der Club zwei ukrainische Familien und half bei der Vermittlung von Wohnungen und deren Erstausstattung. Darüber hinaus wurden weitere Projekte in der Region umgesetzt.

So erhielt die LWL-Klinik in Marsberg finanzielle Unterstützung zum Schutz des Kinderfriedhofs vor Wildverbiss. Dafür wurde gemeinsam mit Patienten des LWL-Therapiezentrums für Forensische Psychiatrie am Waldrand eine Umzäunung um den Friedhof gezogen. Zudem installierten die Rotarier in Marsberg eine neue Bücher-Telefonzelle, an der jeder Bücher abgeben und sich kostenlose entnehmen kann. Zusätzlich hatte der Rotary-Club seinen „Schülerpreis“ jeweils zweimal in Brilon und Marsberg verliehen, mit dem nicht nur schulische Leistungen, sondern vor allem soziale Kompetenz anerkannt und gewürdigt werden.

Clubfahrt nach Straelen

Dem 1980 gegründete Rotary-Club Brilon-Marsberg gehören rund 60 Mitglieder an, darunter als Ehrenmitglieder auch langjährige Rotarier der Partnerclubs aus Amsterdam-Halfweg und Bolbec-Lillebonne (Normandie), mit denen seit Jahrzehnten enge Kontakte bestehen. Für das neue rotarische Jahr steht Wolfgang Henke (Marsberg) dem Club als Präsident vor.

Zum einen möchte der 67-Jährige an laufende Projekte seines Vorgängers anknüpfen. Einer seiner persönlichen Schwerpunkte wird die Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in der Region sein und eine caritative Kooperation mit dem Gartencenter Meckelburg in Brilon zum Weihnachtsmarkt. Und damit das Miteinander nicht zu kurz kommt, ist eine Clubfahrt nach Straelen am Niederrhein mit Besichtigungsprogramm auf den Spuren der Römer vorgesehen.

