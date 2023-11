Rund um Brilon: Wann und wo Martinszüge stattfinden

Brilon Der große Martinszug in Brilon fällt aus. Familien können aber rund um Brilon, Olsberg und Marsberg Laternelaufen gehen. Die Umzüge im Überblick:

Der große Martinszug in Brilon fällt in diesem Jahr aus, weder die Engelbertschule noch die Stadt wollen weiterhin die Organisation übernehmen. Zahlreiche Eltern haben sich tief enttäuscht darüber gezeigt, denn die Tradition des Laternenlaufens ist extrem beliebt. Familien werden aber auf den Dörfern rund um Brilon fündig, wenn sie dennoch zu einem Martinsumzug gehen wollen. Hier gibt es die schönsten Angebote.

Altenbüren

In Altenbüren wird das Martinsspiel unter der Tribüne auf dem Sportplatz stattfinden. Los geht es Samstag, 11. November, um 18 Uhr für Familien aus Altenbüren und Umgebung. Das Organisationsteam hat mit den Altenbürener Kindern eine Vorführung eingeübt und der Heilige Martin wird den Umzug um die Haar anführen. Der Musikverein Altenbüren wird für Musik sorgen, während die Kinder mit den Laternen laufen. Am Sportplatz werden nach dem Umzug die Stutenkerle ausgeteilt. Der Sportverein bietet zudem Würstchen vom Grill und Getränke an.

Nehden

Die Dorfgemeinschaft Nehden bietet am Samstag, 11. November, ab 18 Uhr einen Martinszug an. Beginn ist mit einem Martinsspiel in der Nehdener Kapelle, später startet der Umzug von der Kapelle aus. Die Stutenkerle werden an der Schule verteilt, dort gibt es auch Getränke, Glühwein und Bratwurst. Der Erlös kommt dem Dorfgemeinschaftskonto zugute.

Gudenhagen

In Gudenhagen-Petersborn findet am Samstag, 11. November, ab 16.45 Uhr ein Martinszug statt. Nach einer Andacht in der Kirche St. Michael in Gudenhagen können die Familien mit ihren Laternen am Umzug zum Christophorushaus teilnehmen. Dort gibt es ein Martinsspiel. Danach werden Stutenkerle verteilt.

Bigge

Der Martinszug findet in diesem Jahr am Freitag, 10. November, um 1Uhr statt. Die Schulkinder treffen sich um 17.45 Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus, um sich zunächst das Martinsspiel anzuschauen. Natürlich sind Eltern und Interessierte dazu eingeladen. Alternativ besteht die Möglichkeit, auf dem oberen Schulhof der Grundschule zu verweilen. Der Förderverein wird dort Würstchen und Getränke anbieten. Der Martinszug führt im Anschluss an das Martinsspiel von der Kirche über Mittelstraße, Bruchstraße und Martinusweg zur Grundschule.

Lesen Sie auch:

Meerhof

Der Martinszug in Meerhof findet am Samstag, 11. November, statt. Start ist um 17.30 Uhr an der St. Laurentius-Kirche Richtung Ehrenmalplatz. Die Musikkapelle 1894 Meerhof und die Freiwillige Feuerwehr begleitet den Zug, Sankt Martin reitet wie jedes Jahr voraus. Am Ehrenmalplatz findet das Martinsspiel statt, welches von der Egge-Diemel-Schule vorbereitet und einstudiert wurde. Nach dem Martinsspiel werden an die Kinder kostenlos Stutenkerle verteilt.

Assinghausen

Am Samstag, 11. November, findet ab 17 Uhr ein Martinszug in Assinghausen statt. Los geht es mit einem Gottesdienst, danach folgt der Umzug.

Bruchhausen

Schon am Freitag, 10. November, startet der Martinsumzug in Bruchhausen. Los geht es um 17.15 Uhr mit einem Martinsspiel an der Kirche, dann folgt der Umzug.

Brunskappel

Um 18 Uhr am Samstag, 11. November, startet der Umzug in Brunskappel an der Kirche.

Elpe

In Elpe startet der Umzug am Samstag, 11. November, am Feuerwehrhaus. Treffen um 18 Uhr.

Helmeringhausen

Am Dorfgemeinschaftshaus in Helmeringhausen geht es ab 17 Uhr am Sonntag, 12. November, zum Martinsumzug los.

Wiemeringhausen

Am Freitag, 10. November, startet der Umzug in Wiemeringhausen ab 18 Uhr am Kindergarten mit einem Martinsspiel.

Wulmeringhausen

Zu einem Gottesdienst wird am Samstag, 11. November, um 16.30 Uhr zur Kirche geladen, anschließend findet der Umzug statt.

Bredelar

Der Verein für Ortsgeschichte und Heimatpflege Bredelar, der Pfarrgemeinderat Bredelar und die Klosterschützen, unterstützt durch die ortsansässigen Vereine, organisieren einen Martinsumzug in Bredelar. Am Freitag, 10. November, um 18 Uhr geht es los. Ein Martinsspiel, aufgeführt durch den Kindergarten, in der katholischen Kirche „Christkönig Bredelar“ leitet den Umzug ein, der danach mit Laternen und Fackeln startet. Angeführt von Sankt Martin auf seinem Pferd geht es durch das Oberdorf bis zur Schützenhalle. Dort werden die Brezeln an die Kinder verteilt. Auch der „Feuerzauber“ der Klosterschützen in der Schützenhalle Bredelar findet in diesem Jahr im Anschluss statt.

Essentho

Der Martinsumzug in Essentho beginnt am Samstag, 11. November, um 17.30 Uhr in der Kirche mit dem Martinsspiel, das von den Grundschulkindern der Egge-Diemel-Schule aufgeführt wird. Der Martinszug startet in der Forststraße, Abschluss ist an der Schützenhalle. Die Rolle des heiligen Martin übernimmt traditionell der amtierende Schützenkönig Burkhard Risse.

Beringhausen

Der Martinszug in Beringhausen beginnt am Samstag, 11. November, um 17.30 Uhr an der Kirche. Die Kommunionkinder gestalten eine kleine Andacht, bevor der Laternenumzug durch das Dorf zieht. Für Musik sorgt der Musikverein. Ziel ist die ehemalige Grundschule. Dort werden auch vom Dorfverein die Brezeln verteilt.

Westheim

Der Martinszug in Westheim wird von dem SPD Ortsverein Sintfeld-Diemeltal (Westheim) veranstaltet, los geht es Samstag, 11. November, um 17 Uhr in der St. Vitus-Kirche. Die musikalische Begleitung übernimmt die Musikkapelle Westheim. Nach dem Martinsspiel gibt es auf dem Schulhof für alle Kinder eine Brezel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon