Sabrinity: Weniger Hochzeitsshootings wegen Cyberangriff

Hochsauerlandkreis/Brilon Hochzeits-Shooting abgesagt: Die Briloner Fotografin Sabrina Voss muss vor Weihnachten kaum Paare fotografieren. Grund: Der Cyberangriff.

Schon Bürgermeister Wolfgang Fischer warnt: Wer in diesem Jahr noch heiraten will, ganz kurzentschlossen, wird es wegen des Cyberangriffs in Südwestfalen schwer haben. Das merkt auch die Fotografin Sabrina Voss, die unter ihrem Namen „Sabrinity“ eine beliebte Hochzeitsfotografin in Brilon ist. Sie schreibt unter einem WP-Beitrag: „Als Hochzeitsfotografin kann ich bestätigen: der kurzfristige Jahresendspurt-Run auf Hochzeitsshootings fällt dieses Jahr deutlich geringer aus. Besinnliche Weihnachten für unsere Branche… zumindest in Sachen Dezember-Hochzeiten.“

„Vor Weihnachten ist bei mir Hochsaison“

Gegenüber der WP bestätigt sie: „Vor Weihnachten ist bei mir Hochsaison. Sobald es draußen kalt wird, fällt auf, dass ja bald Weihnachten ist, also schnell noch ein paar besinnliche Fotos für den Liebsten machen. Mitten in den Trubel reihen sich dann noch ganz kurzfristige Anfragen für spontane Hochzeiten. Normalerweise.“ Doch dieses Jahr sei alles anders. Nur zwei Hochzeiten diesen Dezember in ihrem Auftragsbuch. „Dabei kann man doch am Ende des Jahres ganz romantisch so viel Steuern sparen! Aber dieses Jahr ist IT-Crash. Nix heiraten. Nix Steuernsparen“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Allerdings könnten Paare dennoch heiraten. Das Standesamt Marsberg beispielsweise beruhigt: „Eheschließungen, deren Anmeldungen vor dem Systemausfall vorlagen, werden bedenkenlos durchgeführt. Neue Anmeldungen zur Eheschließung können handschriftlich aufgenommen werden.“ Allerdings müsse anhand von Unterlagen überprüft werden können, ob einer Eheschließung rechtlich nichts im Wege steht oder eine Ehe aufhebbar wäre. Je nach Fall können das unterschiedliche Nachweise sein. Informationen dazu könne man beim Standesamt erhalten. Nach dieser Prüfung können, so die Stadt Marsberg, die Trauungen wie gewohnt stattfinden. Auch in Brilon und Olsberg bleiben angemeldete Hochzeiten bestehen.

„Aber in diesem Jahr bleibt es ruhig“

Eigentlich mag sie Winterhochzeiten, die fotografiert sie sehr gerne. „Aber in diesem Jahr bleibt es ruhig.“ Sabrina Voss nimmt es locker: „Besinnliche Weihnachtszeit, dieses Jahr mit etwas Entschleunigung für die Fotografen. Aber so legt sich der Fokus dieses Jahr eher auf Akt-, Portrait und Familienfotos. Heiraten wir eben nächstes Jahr.“ Und vielleicht kommen ja doch noch Hochzeiten rein, jetzt, wo man sich auch handschriftlich wieder anmelden kann.

