Säugling schwer verletzt: Männer stoßen Kinderwagen um

Zu Handgreiflichkeiten soll es am Freitag in Korbach gekommen sein. Zwei Männer sollen dabei einen Kinderwagen umgestoßen und einen Säugling verletzt haben.

Korbach. Unfassbare Tat in Korbach: Männer stoßen Kinderwagen um, treten die Mutter, Säugling stürzt und muss per Hubschrauber in Spezialklinik.

Die Polizei fahndet weiterhin nach zwei jungen Männern, die am Freitag in Korbach einen Kinderwagen umgestoßen und dabei einen Säugling schwer verletzt haben sollen. Das sechs Monate alte Kind befinde sich nicht in Lebensgefahr, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Das Baby war nach dem Vorfall schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Die Mutter sei leicht verletzt worden.

Frau angegriffen

Angriff Nach Angaben der Frau hatten die beiden Männer am Freitag gegen 12.45 Uhr auf der Lengefelder Straße versucht, ihr den Mund-Nasen-Schutz abzunehmen. Als sie sich gewehrt habe, soll einer der beiden als 15 bis 20 Jahre alt beschriebenen Täter die Frau getreten, der andere den Kinderwagen umgestoßen haben. Der Säugling soll dabei zu Boden gefallen sein Der Polizei zufolge laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat.

Personenbeschreibung

Die beiden Männer mit angeblicher dunkler Hautfarbe werden von der Frau wie folgt beschrieben: Beide zwischen 15 und 20 Jahre alt, sie trugen Basecap und dunkle Bekleidung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Täter oder der Tat machen können, sich bei der Polizei in Korbach unter 05631-9710 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.