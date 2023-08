Sauerei: Kleiderberg achtlos vor Briloner Container geworfen

Meterhohe Altkleiderberge und Autoreifen wurden in Brilon vor einen Altkleidercontainer geworfen.

Brilon. Wer macht so etwas? Tüten voll Kleidung, Schuhe und ein Satz Autoreifen sind einfach vor einem Briloner Altkleidercontainer geworfen worden.

Wer macht so etwas? Unmengen an prall gefüllten Plastikbeuteln mit Altkleidern liegen geschlossen oder aufgerissen meterhoch vor dem Altkleidercontainer auf dem Briloner Parkplatz von Jysk (ehemals Dänisches Bettenlager). Darin sind Erwachsenenschuhe sowie Kleidung für Kinder. Auch ein Satz alter Autoreifen ist achtlos daneben geworfen worden.

Kolpingfamilie Brilon macht sich im Netz mit Posting Luft

Von wem der Container aufgestellt wurde, ist unklar. Foto: Monika Wiegelmann / WP

Lesen Sie auch: 1,3 Millionen für Sanierung der Dreifachturnhalle Medebach

Lesen Sie auch:Investoren wollen eine Skihalle in Brilon-Wald bauen

Im Netz macht sich die Kolpingfamilie Brilon Luft: „Muss das wirklich sein? Man kann die Sachen gerne jeden ersten Samstag im Monat zwischen 10 und 11 Uhr kostenlos bei der Kolpingsfamilie Brilon abgeben. Niedere Straße 12. Da können Sie auch gerne 20 oder mehr Säcke abliefern.“ Im Netz wird schon jetzt heftig diskutiert, allerdings ernten auch die Container-Aufsteller Kritik. So schreibt ein User: „Der Betreiber kann aber auch mal die Container leeren.“ Diese seien, so hat es auch die Westfalenpost beobachtet, schon sehr voll gewesen. Dennoch sei dies kein Grund, die Säcke so vor den Containern abzuwerfen argumentieren viele Nutzer dagegen. Und es stimmt, denn wer diese Säcke und Reifen nun entsorgt, ist vorerst unklar.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon