Sauerländer Heimatbund: Klare Meinung zur Windkraft

Um es gleich vorweg zu nehmen: Die nächste Mitgliederversammlung des Sauerländer Heimatbundes wird in Düdinghausen stattfinden. Das haben die Mitglieder bei ihrer jüngsten Tagung in Attendorn beschlossen. Dort in der Stadthalle wurden die rund 140 angereisten Mitglieder mit einer besonderen musikalischen Darbietung empfangen. Das Ensemble „Klez4Mix“ der Musikschule Attendorn überzeugte mit einfühlsam intonierten Kompositionen aus der jüdischen Klezmer Musik. Die wichtigsten Themen der Versammlung gibt es nun hier im Überblick:

Rückblick

Vorsitzender Michael Kronauge aus Hallenberg eröffnete die erste Versammlung nach seiner Wahl zum Vorsitzenden im vergangenen Jahr in Obermarsberg. In seinem Tätigkeitsbericht berichtete er über die vielfältigen Aufgaben, die auf ihn als neuer Vorsitzender zugekommen sind: Die Besuche bei Partnern und Unterstützern und die Arbeit in der Redaktionskonferenz zur Erstellung der Zeitschrift Sauerland. Das Thema Pilgern hat sich der SHG seit vielen Jahren auf die Fahne geschrieben. Zwei weitere Pilgersteine konnten in Obermarsberg und Herhagen eingeweiht werden. Zwei weitere werden noch in diesem Jahr folgen. Der Sauerländer Heimatverbund verfolgt mit seinen Partnern das Ziel, das Wandern auf dem Jakobsweg und den „Sauerland-Camino“ weiter bekannt zu machen. Die hierzu erstellte Wanderausstellung „Auf Historischen Wegen im Sauerland“ erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und wurde in diesem Jahr bereits an vier Orten ausgestellt.

Literaturwerkstatt

Zwar hat sich die Literatur-Gesellschaft Sauerland, die Christine Koch-Gesellschaft aufgelöst. Allerdings hat Kronauge bei der Auflösungsversammlung in Schmallenberg den Mitgliedern angeboten, im Sauerländer Heimatbund eine neue Heimat zu finden und dort eine „Literaturwerkstatt“ einzurichten.

Plattdeutscher Tag

Der „Plattdeutsche Tag“ konnte erstmals wieder in Cobbenrode durchgeführt werden. Die Sendung „Da biste du platt“ geht wöchentlich auf der Hochsauerlandwelle auf Sendung. Dies ist die einzige Sendung in NRW, die komplett auf Platt gesendet wird.

Kronauge: „Wir stellen somit die Plattdeutsche Grundversorgung der Region sicher“ Erfreulich sei, dass die Digitalisierung des plattdeutschen Mundartarchivs gestartet wurde.

Die gesamte Sammlung aus Tonbändern und CD liegt inzwischen beim LWL in Münster und wird dort digitalisiert. Damit ist sichergestellt, dass diese Schätze nicht mehr verloren gehen können.

Windkraft

In den Werkstattgesprächen spielte das Thema Windkraft eine große Rolle. Zum Landesentwicklungsplan hat der SHB zwei Stellungnahmen abgegeben. Das Positionspapier „Energieversorgung sichern – Kulturlandschaften achten – Wandel mit Augenmaß gestalten“ wurde erarbeitet und im weiteren Verlauf der Sitzung zur Abstimmung gebracht.

Wohnen

Zum nächsten Thema der Werkstattgespräche „Wohnen im Alter auf dem Land“ wird am 16. Oktober 2023 in Meschede ein Workshop mit interessanten Referenten angeboten, bei dem zukunftsträchtige Wohnprojekte vorgestellt werden.

Engagement

Kronauge sprach den Orts- und Heimatpflegern im Sauerland Dank und Anerkennung für ihre Arbeit aus. Er dankte den Vorstandskolleginnen und –Kollegen, der Geschäftsführerin Ruth Reinkte und den Leitern und Mitarbeitern in der Lenkungsgruppe, den Werkstattgesprächen und der Redaktionskonferenz für die gute Zusammenarbeit, die ihm den Einstieg in das neue Amt leicht gemacht habe.

Finanzen

Der Kassenbericht wurde vom stellvertretenden Schatzmeister Josef Lumme vorgetragen. Das vergangene Jahr wurde mit einem Defizit von 5839 EUR abgeschlossen, dass aus Rücklagen gedeckt werden kann. Dieser ungedeckte Anteil ist im Wesentlichen auf die Kosten der Jahreshauptversammlung zurückzuführen.

Abstimmung

Sodann rief der Vorsitzende die Beratung des Positionspapiers zum Ausbau der Windenergie auf. Die Abstimmung ergab eine eindeutige Mehrheit für das Papier bei 2 Neinstimmen und 9 Enthaltungen. Die endgültige Fassung wird nun auf der Website des SHB nachzulesen sein.

Vortrag

Dr. Bernd Stemmer, der Autor der „Naturbeobachtungen“ in der Zeitschrift „Sauerland“ habe die Mitglieder mit einem „erfrischend humorvollen Vortrag“ begeistert. Seine Reiseerzählungen, den Routen der „sauerländischen“ Zugvögel folgend faszinierte die Versammlung „Ich hätte ihm noch stundenlang zuhören können“ so das Fazit einer begeisterten Zuhörerin. Am Nachmittag standen Exkursionen in und um Attendorn auf dem Programm. Mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der St. Johannes Baptist Kirche endete eine interessante und spannende Mitgliederversammlung.

Ausblick

Im nächsten Jahr findet die Mitgliederversammlung am 24. August in Düdinghausen statt.

