Sauerländer in Berlin: So geht Kirche in der Großstadt

Wie kann Kirche von morgen aussehen? Mit dieser und anderen Fragen im Gepäck machten sich 27 Sauerländer*innen, allesamt ehren- und hauptamtlich in den Gemeinden und Pastoralen Räumen des Dekanats aktiv, als „Kundschafter“ per Bundesbahn auf den Weg nach Berlin.

Hochsauerland. Kirche muss sich ändern, sich neu ausrichten. Wie das in einer Großstadt wie Berlin geschieht, hat eine Delegation des Dekanates erfahren.

„Wenn vor oder nach einem Gottesdienst nichts für die Menschen geschieht, dann ist der Gottesdienst überflüssig.“ So formulierte Rupert Neudeck, der Gründer der Cap Anamur, einmal den Auftrag von Kirche. Das Erzbistum Paderborn formuliert es in seinem Zielbild 2023+ ein wenig anders: „Wir im Erzbistum Paderborn gewinnen Zukunft, wenn wir … ernst machen mit einer… Ausrichtung der Pastoral, die sich in einer Geh-raus-Kultur, und praktizierter Nächstenliebe umzusetzen beginnt.“ Aber wie sieht sie aus, diese von Nächstenliebe und Evangelisierung geprägte Kirche, in einer Gesellschaft, die sich immer weiter von ihr entfernt?

Die Sauerländer Delegation führte interessante Gespräche in Brilon. Foto: Dekanat Hochsauerland-Ost / WP

Unterstützt wurde die Fahrt mit Projektmitteln des Erzbistums Paderborn und richtete sich grundsätzlich an alle Interessierten in den Gemeinden. Die Unterbringung in einem einfachen Pilgerhaus stellte für manche sicherlich eine kleine Herausforderung dar. „Dieses ist eigentlich nicht der Standard, den ich gewohnt bin, aber das Projekt hörte sich so spannend an, dass mir das egal war", war von einigen Teilnehmenden zu hören. Auf dem Programm standen dann der Besuch von kirchlichen Projekten und vor allem die Begegnung mit den Menschen, die sich dort in vielfältiger Weise engagieren. Eine Pastoralreferentin des Erzbistums Berlin berichtete von ihrem Auftrag „Geh zu den Menschen" Projekte zu entwickeln. In Folge dessen packt sie z.B. in der Weihnachtszeit in Geschäften Geschenke in besonderes Papier, das die Weihnachtsbotschaft im Kontext der Stadt Berlin darstellt, sie fährt mit dem „ParadEis Truck" zu den Menschen und verteilt besondere Eissorten mit klangvollen Namen wie „Wagemut" , und „Eden Für Jeden" und garniert diese mit stärkenden Impulstexten.

Mit Menschen ins Gespräch kommen

So kommt sie mit den unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch. Ein anderes Mal besucht sie in der Weihnachtszeit während der Nachtschicht Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, wie die Polizei, und verteilt kleine Geschenke. Der Bischof von Berlin hilft dabei selbstverständlich mit, weil es ihm ein Anliegen ist, bei den Menschen zu sein. Aber sie erzählte auch von dem zum Experimentieren gehörenden Scheitern und ihrem Kampf gegen die Dinosaurier „ Das war schon immer so“ und „ Das haben wir noch nie so gemacht“.

Die Franziskaner in Pankow betreiben eine Suppenküche mit einer angeschlossenen Hygienestation. Die Menschen, die zu ihnen kommen, sind ihre Gäste und werden herzlich „Willkommen“ geheißen. Keiner stellt die Frage, ob jemand zu Recht hier und/oder wirklich bedürftig ist. Das Ganze geht nicht ohne die Unterstützung vieler Freiwilliger. Auch die „Stadtführung“ mit Klaus, dem ehemaligen Obdachlosen, beeindruckte. Er hat sieben Jahre auf der Straße gelebt, versuchte immer unauffällig zu sein, aber dabei immer seine Würde zu behalten. Die Begegnung mit einem kleinen Mädchen und ihrer Familie, die ihn dennoch wahrnahmen und sich seiner annahmen änderte alles. Fast ein Wunder…!

Vielfältige Projekte besucht

Es wurden vielfältige Projekte der evangelischen Kirche in Neukölln und Friedrichshain besucht. Die Engagierten in der Gemeinde werden älter, tun sich schwer mit neuen Wegen. Ein Satz von ihm blieb hängen: „Ich muss den Leuten klar machen, dass Traditionen nicht heilig sind.“ Die Gruppe sah Kirchenräume, die neu gestaltet und genutzt werden: als Café, Treffpunkt der Gemeinde, Konzerthalle oder sonstiger Veranstaltungsraum. Eine Kirche wurde aus dem alltäglichen Gemeindegeschehen herausgelöst und ist jetzt Zentrum für konkrete Fragen nach den Möglichkeiten von interreligiösem Dialog. In einem abgeteilten Teil einer großen Kirche ist eine kleine Kapelle als „Winterkirche“ entstanden und findet eine rege Nutzung. Eine Ehrenamtliche machte deutlich, wie wichtig ihr individuelles Engagement in der „Bürgerplattform“ in Neukölln ist.

Durch persönlichen Einsatz etwas bewegen

Beeindruckend war für viele auch die St. Clemens Kirche. Hier sind 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche Anbetung und Beichtgespräche möglich. „Dass so etwas in einer Großstadt wie Berlin geht!“ „Bei uns wäre das schon schwierig.“ waren die Reaktionen.

Was bleibt hängen? Viele Eindrücke von den Menschen, die durch ihren persönlichen Einsatz etwas bewegen. Von der Kraft, die auch das Engagement einzelner entwickeln kann. Die Aufforderung loszulegen, einfach zu machen und Scheitern nicht als Niederlage, sondern als Lernerfahrung in Kauf zu nehmen. Die Bestätigung, dass es keine Patentrezepte für alle und alles gibt! Menschen und Projekte dürfen und müssen vielleicht sogar irritieren, wenn sie ein deutliches Profil haben. Und abschließend: Wie schön und bereichernd es ist Gleichgesinnte zu finden, die unterstützen und begleiten. Das zeigten die vielen Gespräche und die Atmosphäre innerhalb der Gruppe

