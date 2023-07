Sauerländer vergisst Bauchtasche mit Drogen im Zug

Hochsauerland/Warburg. Dumm gelaufen, noch dümmer reagiert: Sauerländer vergisst im Zug seine Bauchtasche mit Drogen und Messer - und will sie bei der Polizei abholen.

Da hat wohl der Verstand für einen Moment ausgesetzt: Ein Sauerländer hat am Freitag seine Bauchtasche im Zug bei Warburg vergessen. Gefüllt war sie u.a. mit Drogen und einem Messer. Ein Bahn-Mitarbeiter hatte die kleine Tasche an einem Sitz im Zug entdeckt. Er nahm sie an sich, stieg am Bahnhof Warburg aus und öffnete sie dort, um nach möglichen Ausweisdokumenten zu suchen. Stattdessen entdeckte er in der blau-schwarzen Umhängetasche Marihuana und ein längeres Messer.

Im Zug gefunden

Daraufhin verständigte er die Polizei. In der Zwischenzeit hatte sich ein Fahrgast bei der Bahn gemeldet, dass er im Zug seine Bauchtasche vergessen habe. Ihm wurde mitgeteilt, dass sie aufgefunden wurde und er sie am Bahnhof Warburg abholen könne.

Polizei wartete schon auf ihn

Tja, Pech: Als der Mann mit dem nachfolgenden Zug am Bahnhof ankam und ausstieg, erwarteten ihn am Bahnsteig zwei Beamte der Kriminalpolizei Warburg. Der 25-Jährige aus dem Hochsauerlandkreis, der in der Vergangenheit bereits wegen verschiedener Drogendelikte aufgefallen war, wurde mit zur Polizeiwache Warburg genommen, vernommen und erkennungsdienstlich behandelt.

Ihn erwarten jetzt zwei Strafverfahren: wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

