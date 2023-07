Sauerland erlebt heftige Hitzephase – dann folgen Unwetter

Hochsauerlandkreis. Es wird jetzt weit über 30 Grad heiß im Hochsauerland – und dann wird es auch schwül. Was folgt ist eine Warnung vor unwetterartigen Gewittern.

Nachdem wir in dieser Woche mit viel Wind und kräftigen Regenschauern einen Vorgeschmack auf den Herbst bekommen haben, legt der Sommer zum Wochenende im Hochsauerland richtig zu. Die Temperaturen klettern zum Samstag und Sonntag auf die höchsten Werte im bisherigen Jahr, ab Sonntag steigt die Gewittergefahr an. Die neue Woche beginnt schwülwarm mit einem Mix aus Sonne, Wolken und unwetterartigen Gewittern. Zum Dienstag wird es dann kühler, meist werden noch 19 bis 24 Grad gemessen. Anschließend bleibt das Temperaturniveau bei einem Mix aus Sonne, Wolken und einigen Schauern erhalten.

Das Wetter auf dem Berg

Im zurückliegenden Juni gab es im Sauerland keinen einzigen Tag, welcher kühler war als das alte Klimamittel von 1961-1990. Wir haben uns also durchweg in überdurchschnittlich warmen Bedingungen befunden. Dies wird sich nun definitiv ändern. Nach dem noch recht angenehmen, bereits aber sehr freundlichen Donnerstag steigen die Temperaturen am Freitag bereits über die 20 Grad-Marke an. Dazu ist es durchweg sonnig mit nur wenigen Schönwetterwolken am Nachmittag. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen abseits der Tallagen bereits nicht mehr unter 15 Grad und tagsüber wird recht zügig und erstmals in diesem Jahr die offizielle Sommermarke von 25 Grad selbst auf dem Kahlen Asten überwunden. Mit diesen Temperaturen geht eine große Sonneneinstrahlung einher, noch lassen sich die Werte bei recht trockener Luft gut aushalten. Dies ändert sich dann zum Sonntag. Bereits in der Nacht können sich einzelne Schauer und Gewitter bilden, tagsüber scheint dann zunächst wieder die Sonne. Am Nachmittag und Abend sind dann kräftigere Gewitter zu befürchten. Diese leiten über in einen schwülwarmen Wochenanfang mit ganz allmählich sinkenden Temperaturen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Der Regen von Mittwoch hat der Natur rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg richtig gut getan. Auch wenn es beispielsweise in Medebach nur rund fünf Liter pro Quadratmeter waren. Nun bereiten sich sowohl die Natur wie auch die Menschen auf eine Hitzewelle am Wochenende vor. Diese etabliert sich schrittweise und hat bereits am Donnerstag mit noch recht moderaten Temperaturen begonnen. Der Freitag beginnt gerade in den Flusstälern nochmals frisch, bei Werten um 10 Grad ist es ideal zum Lüften. Tagsüber klettert das Quecksilber bereits auf rund 25 Grad in die Höhe. Bei trockener Luft ist das Ganze aber noch sehr gut auszuhalten. Auch der Samstag beginnt noch recht angenehmen, tagsüber steigert sich die Wärme bei einem nur leicht bewölkten Himmel zur Hitze. Diese erreicht zwischen Nuhne und Diemel meist knapp über 30 Grad. Auf einen ruhigen Sommerabend folgt eine Nacht, die sehr mild bleibt und die ersten größeren Wolken mit sich bringt. Möglicherweise entwickeln sich daraus zum Aufstehen auch einige schwache Schauer. Tagsüber scheint zunächst wieder die Sonne. Am Nachmittag und Abend leiten neue, kräftigere Gewitter zu einem sehr schwülen Wochenanfang über.

Das Wetter für den Nordkreis

In Sachen Wasserhaushalt der Böden gehört das Sauerland aktuell zu den am besten ausgestatteten Regionen in Deutschland. In weiten Teilen der Republik hat es seit Wochen nicht mehr richtig geregnet, besonders in der südlichen Mitte unseres Landes. Bei uns sind die Wiesen dagegen noch recht saftig grün und auch die kühlere Phase in den vergangenen Tagen hat dazu beigetragen, dass die Natur mit der nun kommenden Hitzewelle recht gut umgehen sollte. Diese legt am Freitag so richtig los, wobei wir allerdings zentral unter einem Hoch liegen und die warmen Temperaturen noch gut auszuhalten sind. Die Luft ist trocken und am Nachmittag zeigt das Thermometer bis zu 27 Grad. Zum Samstag sind dann die bisher höchsten Temperaturen in diesem Jahr in Aussicht. Bis zu 32 Grad sind insbesondere im Ruhrtal möglich. Dazu scheint die Sonne von einem meist nur leicht bewölkten Himmel, erst am Nachmittag können sich etwas größere Quellwolken entwickeln. In der Nacht zu Sonntag werden diese dann etwas zahlreicher, es ist aber kaum vorherzusagen, ob sich bereits dann Schauer und Gewitter bilden. Wahrscheinlicher sind diese dann definitiv ab den Nachmittags-, und Abendstunden. Zum Montag wird es allgemein gewittrig, bei sehr schwüler Luft.

Trend: Spätestens zum Dienstag dreht der Wind wieder auf westliche Richtungen und die Temperaturen sinken deutlich. Bei meist noch 19 bis 25 Grad ist es angenehm. Auch die folgenden Tage bleiben dann noch leicht wechselhaft bei Sonne, Wolken und einigen Schauern. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

