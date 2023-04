Sauerland erwartet bisher wärmsten Tag - dann wieder Schnee

Hochsauerland. Dem Hochsauerland steht der wärmste Tag des Jahres ins Haus. Wo und wann es T-Shirt-Wetter gibt und wann die nächste Schneefront kommt:

Auch wenn es der Frühling in diesem April insgesamt weiter schwer haben wird, so kann sich insbesondere am Freitag und Samstag zeitweise deutlich wärmere Luft durchsetzen. Neben sonnigen Abschnitten sind allerdings immer wieder auch einzelne Schauer zu erwarten. Am Sonntag allgemein wieder kühler und weitere Schauer.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Das Wetter auf dem Berg

Sonne, Wolken und überwiegend trockene Bedingungen haben uns durch die vergangenen Tage begleitet. Dies galt zumindest bis zum Mittwoch, welcher rund um den Kahlen Asten auch zeitweise sonnig verlief. In der Nacht zu Donnerstag und am Tag selbst überquert uns dann ein sogenannter Kaltlufttropfen, welcher sogar nochmals für einige Schneeflocken sorgt. Für den Freitag und Samstag zeigt der Trend nun aber eindeutig nach oben. Dies trifft insbesondere auf die Temperaturen zu, welche am Freitag schon die 10 Grad-Marke erreichen können. Dazu ist insbesondere noch in den Früh-, und Vormittagsstunden mit dichten Wolken und ab und an auch mit etwas Regen zu rechnen. Im Tagesverlauf lockern die Wolken dann auch häufiger mal auf. Am Samstag erwartet uns mit einigem Abstand der bisher wärmste Tag des Jahres. So sind bei zeitweisem Sonnenschein Werte von rund 15 Grad am Kahlen Asten und 17 Grad im Winterberger Stadtzentrum möglich. Im Laufe der Nachmittags-, und frühen Abendstunden ziehen dann aber bereits neue Schauer auf. Diese sorgen nach einer noch milden Nacht zum Sonntag für einen deutlich kühleren Abschluss des Wochenendes.

Lesen Sie auch: Mario Rabanus designt Möbel - mit einem besonderen Feature

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Die aktuelle Wetterlage wäre im Hochwinter eiskalt und schneereich. In den vergangenen Tagen hätten wir es, angenommen es wäre jetzt Januar oder Februar, überall mit Dauerfrost zu tun gehabt. Der Donnerstag hätte dann selbst in den Tallagen nochmals für Schnee gesorgt. Tatsächlich fielen bzw. fallen ja sogar Flocken, die allerdings bei den doch schon wärmer gewordenen Böden um diese Jahreszeit zumindest in den Tallagen rund um Marsberg, Medebach und Hallenberg nicht mehr liegen bleiben. In den kommenden Tagen wird man sich, zumindest vorübergehend, dann doch mal wie im Frühling vorkommen.

Lesen Sie auch:Gefährliche Messerattacke in Olsberg: Gericht fällt Urteil

Am Freitagmorgen liegt zunächst noch eine Warmfront über der Region, welche dichte Wolkenfelder und anfangs auch noch etwas Regen mit sich bringt. Bereits im Laufe des Vormittags sollten die Wolken aber auflockern und am Nachmittag sind nur ganz vereinzelt noch wenige Schauer zu erwarten. Die Temperaturen steigen dann deutlich und erreichen in der Spitze immerhin zwischen 13 und 15 Grad. Zum Samstag wird es noch deutlich wärmer, bis rund 20 Grad sind dann in den Tallagen möglich. Am Sonntag erfolgt allerdings bereits wieder ein Temperaturrückgang und sowohl Bewölkung wie auch Schaueranfälligkeit nehmen zu.

Das Wetter für den Nordkreis

Regen-, und Schneeschauer sowie ein böiger Ostwind lassen den Donnerstag zum unfreundlichsten Tag dieser Woche werden. Dabei liegen die Temperaturen oberhalb von 600 m Höhe am Vormittag nur um 0 Grad und selbst in den Ortszentren von Brilon und Olsberg wird die 5 Grad-Marke nur sehr zögerlich überschritten. Nun geht es aber auch im nördlichen Sauerland zumindest vorübergehend mal deutlich bergauf. Der Auftakt bildet dabei der Freitag, an welchem zunächst noch dichte Wolkenfelder über die Briloner Hochfläche und das Ruhrtal hinweg ziehen. Ab und an ist auch noch ein Spritzer Regen dabei, welcher aber bald nachlässt.

Lesen Sie auch:Abi-Panne auch im HSK: „So geht man nicht mit Menschen um“

Es folgt ein deutlich freundlicherer Nachmittag, an welchem Schauer zwar nicht ausgeschlossen, insgesamt aber doch deutlich seltener sind. Nach einer weitgehend trockenen Nacht zum Samstag sind tagsüber Schauer zunächst ebenfalls selten und die Temperaturen klettern deutlich. Besonders entlang der Ruhr sind durchaus 20 Grad möglich und es wird der bisher wärmste Tag des Jahres. Dies gilt auch für die höchsten Lagen rund um den Langenberg, welcher etwa 16 Grad schafft. Am Abend und in der Nacht zu Sonntag nähern sich neue Schauer, welche die Temperaturen am Tag nur mit Mühe noch bis auf rund 14 Grad ansteigen lassen.

Lesen Sie auch:Wer wird die neue Waldfee von Brilon?

Trend

Die erste Hälfte der neuen Woche bringt uns nochmals einen Abfall in den Spätwinter. Aus Nordwesten nähert sich kalte Meeresluft, die von Montag bis Mittwoch immer wieder auch Schauer produzieren kann. Diese fallen in höheren Lagen als Schnee, nachts kann es wieder Frost geben. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon