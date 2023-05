Sauerland ist ein Paradies für Mountainbiker und Radfahrer

Der Bikepark Willingen öffnet, die Strecken der Bikewelt fast alle frei und der Trekkingpark Sauerland wartet auf Tourenradler. Der Überblick:

Willingen. Direkt nach Ende der Wintersaison sind Liftbetreiber und Bikepark-Team an die Arbeit gegangen, um alles vorzubereiten für die Sommersaison. Die Saison hat begonnen. Alle acht Strecken von leicht bis schwer sind befahrbar, zwei Lifte transportieren Mountainbiker den Ettelsberg hinauf. Neubaupläne gibt es auch. Für etwas fortgeschrittenere Biker soll im Sommer eine neue Jumpline entstehen.

Neue Aussichten über die frisch ergrünte Bergwelt

Etwas weniger Action, dafür umso mehr Naturgenuss, erleben Tourenbiker. Die meisten Strecken der Bikewelt Willingen sind kontrolliert, von umgestürzten Bäumen befreit und wieder gut befahrbar. Nach Abklingen der Waldarbeiten aufgrund des Borkenkäferbefalls zeigen sich weitläufige und neue Aussichten, so viele wie nie zuvor. Schnell überziehen die ersten Pionierpflanzen die abgeforsteten Flächen, darunter viele Beerensträucher. In diesem Sommer wird der Großteil der Landschaft wieder satt grün sein. Wer sie bereits kennt, wird sie in dieser Saison neu entdecken.

Absteigen vom Rad und übernachten fast direkt am Wegrand

Ebenfalls geöffnet ist der Trekkingpark Sauerland. Die Stationen sind alle abgelegen in der Natur, oftmals am Waldrand, an ausgewählt schönen Plätzen und immer in der Nähe von Rad- oder Wanderwegen. Sie legen dort entweder einen geplanten Stopp ein auf der Tour über einen Fernradweg wie die Georadroute oder den Fernradweg R5. Oder sie nutzen gleich mehrere der neun Stationen zum Übernachten bei einer Tour durch die Region. Wichtig ist rechtzeitiges buchen unter www.biketrekkingpark.de.

Besser nachhaltig Biken

Nachhaltig (Rad)Urlaub machen liegt absolut im Trend. Immer mehr Radreisende nutzen für die An- und Abreise die Bahn statt das Auto. Mit dem 49-Euro-Ticket, das ab Mai deutschlandweit verfügbar ist, ist das zudem noch unschlagbar günstig. In Willingen funktioniert das besonders gut. Zentral gelegen, mitten im Ort, liegt der Bahnhof. Vom Bahnhof zum Hotel, zum Trail, zur Tourist-Information und vielen anderen Zielen gelangen Sie einfach per Rad. Denn in Willingen liegt alles nah beieinander. Insgesamt 18 zertifizierte Bett Bike Betriebe zeichnen sich aufgrund der Zertifizierung als bikefreundliche Gastgeber aus. Diese haben verschließbare Abstellräume, Reparatursets, Trockenräume für die Kleidung und vieles weiteres, was ein Radurlauber braucht.

Gemütlich Radfahren auf dem Diemelradweg. Foto: Marc Schnittker

Mit 112 Kilometern ist der Diemelradweg von der Diemelquelle in Usseln über den Diemelsee bis nach Bad Karlshafen einer der schönsten Flussradwege Deutschlands. Viele Willingen-Gäste fahren nicht die gesamte Route, sondern erkunden das erste Stück im Rahmen einer Tagesetappe, auf der übrigens auch einige der Stationen des Trekkingparks liegen. Die zertifizierte Qualitätsroute war bereits mit vier Sternen ausgezeichnet. Erst kürzlich hat ihm der ADFC den fünften Stern verliehen.

Höchste Dichte an Bikeparks und Trailparks

Die Dichte an Bikeparks und Trailparks im Sauerland ist deutschlandweit so hoch wie in kaum einer anderen Destination. Die Region ist weiterhin auf dem Vormarsch. Aktuell entsteht mit den Green Trails ein Megaprojekt. Mit den beteiligten 14 Städten und Gemeinden erwartet der Landkreis Waldeck Frankenberg ein europaweit einzigartiges Mountainbike-Projekt: ein rund 200 Kilometer umfassendes Netz an Mountainbike-Trails, 14 Trailparks plus Verbindungswege.

Das geplante Wegenetz richtet sich nicht nur an Extremsportler, sondern soll alle Arten von Radfahrern ansprechen – insbesondere auch Besitzer von E-Bikes. Der Spatenstich am Korbacher Eisenberg ist bereits gesetzt. Noch in diesem Jahr ist der Baustart für den Willinger Parcours geplant.

Bike Festival mit neuen Highlights

Das Bike Festival Willingen vom 26. bis 29. Mai macht Willingen auch in diesem Jahr wieder zum Mekka der Radsportfans. Die Highlights: Beim Scott BIKE Marathon gibt es in diesem Jahr wertvolle UCI-Punkte zu sammeln und auf der Downhillstrecke im Bikepark wird mit dem iXS Downhill Cup die Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Neu ist der Shimano Gravel Ride. Dabei geht es nicht ums Gewinnen. Die 50-Kilometer-Tour über Wirtschafts-, Feld- und Wiesenwege ist sportlich, aber ohne Zeitnahme. Perfekt fürs Gemeinschaftserlebnis und das Erleben von Landschaft und Natur. Über vier Tage hinweg gibt es neben spannenden Rennen mit der Expo die größte deutsche Outdoor-Messe im Mountainbike Bereich.

Immer bestens informiert

Ein ständiger Begleiter bei einem Willingen-Radurlaub ist die Fahrradkarte Willingen/Diemelsee. Erwerben können Gäste das Printprodukt unter www.willingen.de/prospektbestellung. Die Karte und weiteres Material wie die Broschüre Bikewelt Willingen oder der Flyer zu den Kids Mountainbike Touren sind in der Tourist-Information Willingen erhältlich. Praktisch, jederzeit bereit und kostenfrei ist das Tourenportal unter www.willingen.de. Es ist abzurufen auch über die App mein.willingen.de

