Altkreis Brilon. Nach einem kurzen Schneefall im Altkreis Brilon steigen jetzt die Temperaturen wieder an. Diese erinnern eher an den Herbst oder den Frühling.

Sauerland-Wetter: Winter oder Frühling im Altkreis Brilon?

Eine klassische Weihnachtstauwetterlage hat das Sauerland fest im Griff und sie wird in den kommenden Tagen auch den letzten Schnee in den höchsten Lagen schmelzen. Selbst in den Nächten ist es frostfrei.

Das Wetter auf dem Berg

Bis zu 27 cm stark war die Schneedecke am Samstagabend auf dem Kahlen Asten und damit wurde die höchste Dezemberschneedecke seit 2017 gemessen. Mittlerweile ist sie aber auch hier wieder mehr als die Hälfte zusammengesackt und bis auf einige Reste auf der Nordseite des Berges wird sie in den kommenden Tagen wieder vollständig verschwinden.

Grund ist eine sehr milde Süd- bis Südwestwetterlage, welche Luftmassen aus dem westlichen Mittelmeerraum direkt bis ins Sauerland transportiert. Rund um die Mitte dieser Woche sind in diese Strömung nur kleine Regengebiete eingelagert, dazu zeigt sich am Himmelsbild meist ein Mix aus dichten Wolken und kurzen freundlichen Phasen. Besonders ab einer Höhe von 700 m kann sich teilweise auch Nebel bilden.

Temperaturen schwanken stark

Die Temperaturen zeigen dabei ein deutliches Auf und Ab – auf einem Niveau, welches für Mitte Dezember sehr hoch ist. Selbst auf dem Kahlen Asten können heute nahezu 10°C gemessen werden, am Mittwoch ist es vorübergehend etwas kühler bevor am Donnerstag eine erneute Milderung bevorsteht. Auch in den Nächten bleibt es bei Temperaturen um 5°C mild.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Für die Hochlagen ist es eine klassische Tauwetterlage, für die Medebacher Bucht und den Raum Marsberg ist es die bekannte und im Herbst und Winter auch berüchtigte Südwetterlage. Diese führt feuchte Luft aus dem hessischen Becken bis an das Rothaargebirge heran und so ist es an Diemel, Nuhne und Orke im Vergleich zu anderen Sauerländer Orten recht kühl und eher bewölkt bis teilweise sogar neblig-trüb.

So wird der morgige Dienstag zwar auch in Medebach, Hallenberg und Marsberg für die Jahreszeit sehr mild verlaufen. Mit Höchsttemperaturen um 10°C ist es aber kaum wärmer als in Winterberg oder auf dem Kahlen Asten. Dazu bleibt es meist trocken und dies wird sich mit nur kleinen Einschränkungen auch bis zum Donnerstag fortsetzen. Ein kleines Regengebiet streift die Region am Mittwoch, die Mengen sind aber sehr gering.

Zu mild für Eis und Schnee

Dazu wird es etwas kühler, mit Werten um 8°C aber weiterhin viel zu mild für Eis und Schnee. Der Donnerstag präsentiert sich dann wieder als überwiegend bewölkter Tag mit kurzen Chancen auf etwas Sonne. Bei Temperaturen zwischen 7 und 9°C bleibt es weitgehend trocken.

Das Wetter für den Nordkreis

Nachdem es am Wochenende zumindest in den höheren Lagen der Stadtgebiete von Olsberg und Brilon für etwas Schnee und eine erste Rodelpartie gereicht hat dominiert in den kommenden Tagen wieder vielmehr herbstliches als winterliches Wetter. Die Temperaturen, welche teilweise auf 12 bis 14°C steigen können mögen den ein oder anderen vielleicht sogar an den Frühling erinnern.

Dabei wird die spannendste Frage sein, ob sich die Sonne für längere Zeit durchsetzen kann oder ob von Winterberg und Willinger her doch eher dichte Wolken aufziehen. Auf alle Fälle ist die Chance für sonnige Phasen entlang der Ruhr und auf der Briloner Hochfläche am größten, denn hier sorgt der sogenannte Sauerlandföhn für relativ gesehen trockene Luft.

Mix aus Sonne und Wolken

Die größte Wahrscheinlichkeit für etwas Regen besteht am Mittwoch, wenn von Hessen her schwache Niederschlagsgebiete aufziehen können. Bereits zum Donnerstag setzt sich dann aber wieder ruhigeres Wetter mit einem Mix aus Sonne und Wolken durch. Nachdem die Temperaturen am Mittwoch etwas zurückgehen sind am Donnerstag bereits wieder sehr milde Werte von knapp über 10°C möglich.

Der Trend

Es kommt wieder mehr Leben ins Sauerländer Wetter. Rund um den 4. Advent regnet es immer wieder, die Schneefallgrenze liegt meist über 1000 m Höhe. Das Weihnachtswetter ist dagegen noch unsicher. Mehr unter www.wetter-sauerland.de

Alle Jahre wieder fragen wir uns, ob es an Heiligabend und an den Feiertagen schneien wird. Geben Sie Ihren Wohnort ein und sehen Sie, wann es bei Ihnen in den letzten 70 Jahren weiße Weihnachten gab.