Sauerland-Woche bei „Mein Lokal, dein Lokal“ wird gesendet

Im Sommer war ein Fernsehteam von Kabel 1 im Sauerland unterwegs, um für Episoden der Kochsendung „ Mein Lokal, dein Lokal “ zu drehen. Jetzt werden die Folgen ausgestrahlt. Mit dabei sind Restaurants aus Winterberg , Medebach, Eslohe, Lennestadt und Möhnesee.

Die Folge aus dem Medebacher Restaurant „Trolls Brauhaus“ läuft am kommenden Montag, 19. Oktober, um 17.55 Uhr. Zusammen mit Fernsehkoch Mike Süsser tischt das Team von Andre Ricken eine Mischung aus feiner und deftiger Küche für seine Konkurrenten auf, darunter ein Kalbssteak mit Pfifferlingen.

Die Winterberger Folge aus „Bei Möppi“ läuft einen Tag später, am Dienstag, 20. Oktober, ebenfalls um 17.55 Uhr. Dort setzt Betreiber Patrick Wahle unter anderem auf Wildfleisch.

In der Sauerland-Woche der Sendung treten außerdem Restaurants aus Möhnesee, Wenholthausen und Grevenbrück an, sodass für die beiden Lokale aus dem Altkreis Brilon durchaus Konkurrenz besteht. Am Ende entscheidet sich, wer die meisten Punkte bekommt und den Preis der Sendung, den goldenen Teller, gewinnt.