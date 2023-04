Sauerlandfrühling versteckt sich - aber Wetterwende in Sicht

Hochsauerland. Kalt, nass und wenig Sonne - der Frühling im Sauerland läuft auf Sparflamme. Aber Wetter-Experte Julian Pape macht uns Hoffnung auf Besserung:

Noch einige Tage bleibt der Sauerländer Frühling weit im Süden Europas. Bis zum Anfang kommender Woche liegt unsere Region im Bereich von kühler Luft, die am Wochenende auch einige Regenschauer bringt. Zuvor sorgt der Freitag für freundliche Lichtblicke mit längerem Sonnenschein.

Das Wetter auf dem Berg

Obwohl uns die nun fast abgelaufene erste Hälfte des Aprils vergleichsweise kühl und wechselhaft vorkam, zeigte sie sich quasi exakt so wie sie nach dem langjährigen Durchschnitt der Jahre 1961 bis 1990 normal gewesen wäre. Die Temperaturen erreichten auf dem Kahlen Asten im Durchschnitt etwas mehr als 2 Grad, dazu regnete es rund 50 Liter pro Quadratmeter und die Sonne schien knapp 60 Stunden lang. Im Vergleich zu den vergangenen 30 Jahren, die besonders im April eine deutliche Erwärmung durch den Klimawandel verzeichnet haben, war die erste Aprilhälfte dagegen tatsächlich eher kühl und wechselhaft.

Immerhin verheißen die Osterglocken schon mal einen Hauch von Frühling. Foto: Fabian Sommer / dpa

In diesem Muster setzt sie sich noch einige Tage fort, denn wir liegen bis zum Wochenende unter Tiefdruckeinfluss, der allerdings am Freitag kurz mal durch ein Zwischenhoch abgelöst wird. Es folgt daher ein überwiegend trockener Tag mit längerem Sonnenschein und Temperaturen von knapp 10 Grad am Nachmittag. Auch am Wochenende ist der eine oder andere Sonnenstrahl durchaus möglich, allerdings werden die Wolken wohl überwiegen und an beiden Tagen ab und an Regenschauer hinterlassen. Viel mehr als 5 bis 7 Grad sind rund um Winterberg dann nicht zu erwarten.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Auch wenn sich viele von uns gerade jetzt nach Frühlingswärme sehnen, so ist das aktuelle Wetter nahezu ideal für ein ausgiebiges Wachstum der Natur. Die Regenspeicher werden, wie bereits im März, weiterhin aufgefüllt und sobald die erste richtige Wärme einsetzt, wird sich die Landschaft sehr schnell in sattes Grün verwandeln. Noch befinden wir uns allerdings nicht in dieser Phase, denn die Wetterlage ändert sich bis zum Anfang der kommenden Woche nicht wesentlich. Nach den trüben und wechselhaften Tagen, die wir zuletzt erlebten, bringt der Freitag aber zumindest längere Lichtblicke. Nach einem kalten Morgen scheint die Sonne neben einigen Wolkenfeldern für längere Zeit. Am Nachmittag sind dann zwar einzelne Schauer möglich, meist bleibt es zwischen Hallenberg und Marsberg aber trocken. Für den Samstag deutet sich dann wieder eine Wetterverschlechterung an. Besonders in den Morgenstunden sind noch einige Sonnenstrahlen möglich, später zieht es sich dann aber zu und häufiger fällt Regen. Die Temperaturen gehen zurück und erreichen nur noch in den tiefsten Lagen rund 10 Grad. Ganz ähnlich schaut es derzeit für den Sonntag aus, der Montag dürfte dann wieder eine Wetterbesserung bringen.

Das Wetter für den Nordkreis

Ein durchweg sonniger Tag bringt Anfang März rund 10 Stunden Sonnenschein, um diese Jahreszeit sind es bereits knapp 13 Stunden. Schaut man sich die Entwicklung der Sonnenscheindauer in den letzten fünf Wochen an, so finden wir nur vier Tage, die nahezu die komplette Bandbreite der Sonnenscheindauer ausgereizt haben. Wir hatten es also im bisherigen meteorologischen Frühjahr nicht wirklich mit stabilem Hochdruckwetter zu tun. Meist hielten sich die freundlichen Phasen nur maximal zwei Tage lang. Eine solche kurze Phase erleben wir nun am Freitag, der längere Zeit Sonnenschein bringt und die Temperaturen immerhin bis nahe 15 Grad ansteigen lässt. Bereits in der Nacht zu Samstag macht sich dann allerdings wieder ein sogenannter Kaltlufttropfen, ein Höhentief, auf den Weg ins Sauerland und sorgt am Wochenende für deutlich mehr Wolken und immer wieder auch für einige Schauer. Besonders an den Bergen hat es die Sonne im Allgemeinen schwer, in den Tälern kann sie sich etwas besser gegen die Wolkenfelder durchsetzen. Zum Start in die kommende Woche beginnt dann eine allmähliche Umstellung der Wetterlage. Über Nordeuropa liegt ein kräftiges Hoch und dieses wird uns nach und nach trockenere Luft bringen. Am Montag selbst dürften insgesamt aber noch die Wolken überwiegen und einzelne Schauer sind möglich.

Trend

Mit Zuversicht darf man auf das Wetter in der kommenden Woche blicken. Nach derzeitigem Stand erwarten uns besonders ab Mittwoch einige sonnige Tage am Stück, die auch immer mehr Wärme mit sich bringen. Zum Ende der Woche sind durchaus zwischen 15 und 20 Grad als Höchsttemperatur möglich. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

