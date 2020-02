Sauerlandwetter: Hier wird es stürmisch an Karneval

Ein weiteres mildes und verregnetes Wochenende liegt vor dem Sauerland. Besonders der Karnevalssonntag bringt teils viel Regen und Wind. Zum Rosenmontag schaut es aktuell deutlich besser aus.

Das Wetter auf dem Berg

An 15 der bisherigen 20 Februartage lag auf dem Kahlen Asten eine zumindest dünne Schneedecke – hört sich gar nicht mal so unwinterlich an. Der Eindruck des Monats war trotz dessen mehr herbstlich als winterlich, denn der Schnee kam nur kurzzeitig mal etwas weiter ins Tal hinab und selbst in höchsten Lagen gab es erst zwei Tage mit Dauerfrost.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Solche wird es über das Karnevalswochenende selbst auf dem Vater der Sauerländer Berge ebenfalls nicht geben. Am nächsten dran ist noch der morgige Freitag, wo rund um Winterberg zwischen 1 und 3°C erreicht werden. Dazu bleibt es meist trocken und auch die Sonne zeigt sich mal. Diese hat am Samstagvormittag ebenfalls noch Chancen, spätestens ab den Mittagsstunden zieht es sich wieder zu und am Nachmittag kommt mit einem zunehmenden Wind auch Regen auf.

Der Karnevalssonntag ist dann meist verregnet, ab und an mischen sich in höchsten Lagen auch Schneeflocken dazwischen. Dazu ist es teils stürmisch. Der Rosenmontag bringt dann den freundlichsten Teil der Karnevalstage – es ist meist trocken und auch die Sonne zeigt sich mal. Es bleibt weiterhin mild.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

97 Liter pro Quadratmeter an der Station Medebach und bereits 100 Liter an der Station Marsberg-Westheim. Diese Niederschlagsmengen liegen hier bereits deutlich über den langjährigen Normalwerten des Februars und bis zum Monatsende kommt noch einiges hinterher. Gut für den Wasserhaushalt, welcher so zumindest zum Teil mal aufgefüllt werden kann.

Nach einem meist trockenen Freitag mit einigen Sonnenchancen ziehen am Samstag wieder dichtere Wolken auf. Diese bringen zum Nachmittag meist leichten Regen. Zum Sonntag wird dieser aber kräftiger und hält länger an. Die dann stattfindenden Karnevalsumzüge sollten sich also möglichst wasserfest ausstatten, zudem weht der Wind teils wieder mit Sturmböen um 70 km/h.

Deutlich mehr Glück haben in diesem Jahr diejenigen, die sich den Rosenmontag für ihre Feierlichkeiten ausgesucht haben. Nach einem recht frischen Start in den Tag wechseln sich nach aktuellem Stand der Dinge Wolkenfelder mit längeren freundlichen Phasen ab. Dazu steigen die Temperaturen auf sehr milde Werte von teils über 10°C an. Es darf also auch mal das dünnere Kostüm sein.

Das Wetter für den Nordkreis

Neben dem Regen und den deutlich zu milden Temperaturen lässt uns in diesem Monat auch das Thema Wind nicht los. Nach „Sabine“ und „Victoria“ zog schon in der vergangenen Nacht ein kleines Randtief mit Böen über 80 km/h über das Ruhrtal und die Briloner Hochfläche. Nach kurzer Pause am Freitag nimmt der Wind bereits im Laufe des Samstages wieder zu und erreicht am Sonntag erneut stürmische Werte von bis zu 80 km/h. Die Spitzenböen der letzten beiden Stürme werden aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gemessen.

Zum Wind kommt der Regen. Dieser fällt teilweise richtig kräftig und macht damit den Karnevalssonntag mit Abstand zum ungemütlichsten der jecken Tage. In der Nacht zu Montag zieht dann eine Kaltfront über das Sauerland und in den höchsten Lagen der Stadtgebiete können einige Schneeflocken fallen.

Der Rosenmontag selbst beginnt dann frisch, aber trocken und im Tagesverlauf setzt sich die Sonne gut durch. Dazu klettern die Temperaturen wieder auf deutlich zu milde Werte für diese Jahreszeit an. Rund um Brilon sind bis zu 11, in Olsberg durchaus auch 13°C möglich.

Der Trend

Mit dem Aschermittwoch ist alles vorbei. Auch das milde Wetter ? Zumindest vorübergehend wird es im Sauerland wieder deutlich kälter, ab mittleren Lagen schneit es zeitweise. Richtig Winter wird es aber wohl nicht mehr. Mehr unter www.wetter-sauerland.de