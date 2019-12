Saunaclub und Helikopter-Teile aus dem Sauerland vor Gericht

Vermutlich hätte der spanische Maler und Grafiker Salvador Dalí darüber gelächelt, dass ein Saunaclub im Sauerland seinen Namen trägt. Eine spanische Stiftung findet das allerdings weniger lustig. Sie hat Klage gegen den Betreiber des Etablissements in Bredelar eingereicht und macht nach wie vor Unterlassungsansprüche wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung geltend. Für den 11. Februar ist der Termin nun vor der 4. Zivilkammer des Landgerichts angesetzt. Es ist nur eines von mehreren interessanten Verfahren, mit denen sich das das Gericht 2020 beschäftigen wird.

Der Maler und der Saunaclub

Im Fall Dalí haben die beiden Parteien bislang nur schriftlich miteinander verkehrt. Der Streitwert soll bei 150.000 Euro liegen. Jetzt wird wohl auch ein Vertreter der spanischen Dalí-Stiftung nach Arnsberg reisen. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht hat der Saunaclub-Betreiber den Künstler aus dem Club-Namen gestrichen. Die Stiftung mache allerdings geltend, dass Schadensersatzansprüche durch die vermeintlich rechtswidrige jahrelange Namensverwendung erwachsen seien, erklärt Landgerichtssprecherin Leonie Maaß, warum es trotzdem zu dem Prozess kommt.

Der Heli und ein Guss-Teil

Um eine weitaus höhere Schadenssumme geht es in einem Fall, der am 7. Februar aufs Tapet kommt. Darin wird eine Sauerländer Metallgießerei auf 1,6 Millionen Euro Schadensersatz verklagt. Das Verfahren klingt kompliziert: Am Anfang steht eine Firma aus Russland, die Getriebeteile für einen Helikopter-Prototypen brauchte. Sie wandte sich an einen Geschäftspartner in Österreich, der eine GmbH in Soest kontaktierte.

Das Landgericht in Arnsberg. Foto: Thomas Winterberg / wp

Die wiederum beauftragte eine Sauerländer Firma, diese Sandguss-Teile herzustellen. Die Auftragsabwicklung scheint nicht zur Zufriedenheit des russischen Helikopter-Herstellers bzw. des Sub-Unternehmers gelaufen zu sein. Die Soester GmbH verklagt nun die Metallgießerei. „1,6 Millionen Euro sind schon eine hohe Summe, um die es nicht jeden Tag geht“, sagt Leonie Maaß. Am Anfang stehe allerdings zunächst ein Güte- und Verhandlungstermin.

Vorwurf: Schwerer Betrug

Um dieselbe Summe geht es in einem Strafverfahren am 15. Januar. Die Staatsanwaltschaft wirft darin den beiden Hauptgeschäftsführern einer als GbR geführten und südwestfalenweit tätigen Diagnostik-Praxis schweren Betrug vor. Die beiden Ärzte sollen Abrechnungen manipuliert haben, um die sogenannte Kappungsgrenze der Kassenärztlichen Vereinigung zu umgehen. Außerdem sollen sie Mediziner beschäftigt haben, die keine kassenärztliche Zulassung hatten. Den Patienten, so Leonie Maaß, sei kein finanzieller Schaden entstanden.

Stolpern mit Folgen

Keinen direkten Bezug zum Altkreis Brilon haben zwei Verfahren, die dennoch Signalwirkung haben dürften. Auf der Pfingstkirmes in Menden war eine ältere Dame über ein Stromkabel gestolpert und hatte sich verletzt. Ihr Gebiss war ein Totalschaden.

Das OLG Hamm hat bereits entschieden, dass eine 50:50-Regelung gilt – also Frau und Gegenseite sich den Schaden teilen. Die Gegenseite besteht aus dem Veranstalter der Kirmes, einer Firma, die die Kabelstränge verlegt hat und einem Autoscooter-Betreiber, der eines der Kabel genutzt hat.

Zurück ins Netzwerk

Interessant dürfte auch der Ausgang eines Verfahrens gegen das soziale Netzwerk facebook sein. Das Unternehmen hat einen Nutzer gesperrt, der wieder in das Netzwerk zurück möchte. Bislang haben sich beide Parteien aber nicht zu den Gründen der Sperrung geäußert. Das Verfahren läuft vor der 4. Zivilkammer.