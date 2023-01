Schäferhündin Haley soll Leben nicht im Zwinger verbringen

Momentan lebt Haley in einer Familie als „Pflegehund“.

Marsberg. Der Tierschutzverein Marsberg sucht ein neues Heim für Schäferhündin Haley. Mit viel Überredung die kleine Hündin abgekauft werden.

„Wir haben sie jemandem abgekauft, der den kleinen Hund in einem Zwinger unterbringen wollte. Mit viel Überredung konnten wir die kleine Hündin bekommen, deren Leben wir in einer Familie sehen“, so Elke Heinemann vom Tierschutzverein Marsberg.

Familie gesucht, die der Hündin Zeit für die Eingewöhnung geben kann

„Schäferhunde sind ebenso dem Menschen zugetan, wie jeder andere Hund auch. Sie wollen nicht isoliert und einsam sein, sie suchen den Kontakt, zu Menschen und zu anderen Hunden. So ein junger Hund braucht eine Familie, die dem Hund Zeit für die Eingewöhnung geben kann“, sagt Elke Heinemann. Haley kann noch nicht über viele Stunden allein bleiben. Sie sollte eine gute Erziehung bekommen und beschäftigt werden, die geistigen Anregungen sind sehr wichtig.

Momentan lebt Haley in einer Familie als „Pflegehund“, sie ist stubenrein, sie hat dort Hundegesellschaft, einer weiterer Hund befindet sich noch in der Familie. Die lebhafte Hündin soll dort allerdings nicht bleiben, sie sucht deshalb ein neues Zuhause.

Anfragen an Tierschutzverein Marsberg: 0151 191 117 17

