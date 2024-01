Schäferhündin Luna musste ihre kleine Familie verlassen

Marsberg. Der Tierschutzverein Marsberg sucht ein Zuhause für die erst ein Jahr alte, kleine Schäferhündin Luna. Sie hat einen harten Abschied hinter sich.

Die kleine, freundliche Kroatische Schäferhündin „Luna“ ist erst ein Jahr alt und nicht sehr groß. Sie lebte bisher in einer Familie mit kleinen Kindern. Der Grund der Abgabe waren zeitliche Gründe, denn Luna brauchte Bewegung und Beschäftigung, beides konnte man ihr, als sie älter wurde, nicht geben.

Die Kinder liebte sie, deshalb war die Übernahme des Hundes schon etwas dramatisch. Sie war anfangs sehr schüchtern und konnte nicht einordnen, warum sie ihre Familie verloren hatte. Aber nach einigen Tagen fing sie an, sich einzugewöhnen. Vorläufig wurde sie in einer Hundepension untergebracht, dort lebt sie im Haushalt zusammen mit weiteren Hunden. Anfragen an: Tierschutzverein Marsberg e.V. Tel. 0151 191 117 17

