Scharfenberg zeigt sich solidarisch mit Flutopfern in Vicht

Scharfenberg. Das ist viel Geld. Und das ist ein Zeichen für große Solidarität. Der Ortsverein Scharfenberg hilft Opfern des Hochwassers in der Gemeinde Vicht.

Stattliche 16.000 Euro kamen bei der Spendenaktion des Ortsvereins Scharfenberg für die Aktionsgemeinschaft Katastrophenschutz „Vichter Leben“ zusammen. Ortsvorsteher Lukas Wittmann hat gemeinsam mit den Ortsvereins-Vorstandsmitgliedern Rudi Bauer und Theo Normann den Scheck persönlich übergeben. Mit dabei: Birgit Schiffler, die in Vicht aufgewachsen und in Scharfenberg heimisch geworden ist. Die Idee zu der Spendenaktion entstand aus dieser persönlichen Verbindung. Mit im Boot: die Katholische Pfarrgemeinde Vicht.

Allein 32 selbst gemachte Torten verkauft

An einem Nachmittag wurden am Dorfladen 32 selbst gemachte Torten, 10 Kilogramm Waffelteig, 330 Würstchen sowie die Getränke komplett an Spender gebracht. Auch die hausgemachten Konfitüren, die handgravierten Gläser, die angefertigten Postkarten, die Bücher etc. fanden reißenden Absatz. Die Aktion brachte fast 5000 Euro ein.

An den Tagen danach flossen weitere Geldspenden in einer Höhe von 7500 Euro ein. Weitere 3500 Euro steuerten die „Provinzialer in Westfalen-Lippe helfen e.V.“ bei.

Ausmaß der Zerstörung

Das Ausmaß der Zerstörung beeindruckte die Scharfenberger bei der Spendenübergabe. In Gesprächen mit Betroffenen habe man einen sehr intensiven Eindruck über Sorgen, Nöte und Ängste der Menschen erhalten. Auch die entstandene Unzufriedenheit über die viel zu bürokratischen Wege in der öffentlichen Verwaltung wurden thematisiert. Die große Welle an Solidarität, Hilfsbereitschaft und Anteilnahme stellte man aber immer wieder besonders heraus. Vicht ist übrigens ein Dorf in der Nordeifel und seit 1972 Stadtteil von Stolberg.

