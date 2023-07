Schichtwechsel im HSK: Ein Tag im Leben eines anderen

Bigge. Das Josefsheim in Bigge organisiert einen Rollentausch, bei der Werkstatt-Beschäftigte in einem Unternehmen arbeiten können und umgekehrt.

Inklusion leben und vielleicht sogar einen neuen Mitarbeitenden gewinnen: Der „Schichtwechsel“ geht am Donnerstag, 12. Oktober, in die nächste Runde. Die Josefsheim gGmbH lädt Unternehmen jeglicher Art ausdrücklich ein, für einen Tag an dieser bundesweiten Rollentausch-Aktion teilzunehmen. Sie können Mitarbeitende für ein Tagespraktikum anmelden bzw. einen oder mehrere Arbeitsplätze für Praktikant:innen von der Josefsheim gGmbH zur Verfügung zu stellen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Was ist der Schichtwechsel?

Für einen Tag den Kochlöffel in der Großküche schwingen? Mit dem Installateur unterwegs sein oder Karussells im Freizeitpark mitbedienen? Diese und viele Möglichkeiten mehr boten sich im vergangenen Jahr den Teilnehmenden der Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) der Josefsheim gGmbH aus Bigge und Lipperode. Umgekehrt schnupperten Mitarbeiter aus den mitmachenden Betrieben die Arbeitsluft in verschiedenen Bereichen der Werkstätten. Der Schichtwechsel kann als Rollentausch zwischen Werkstattbeschäftigten und Mitarbeitenden der Unternehmen, die sich angemeldet haben, umgesetzt werden. Alternativ können die Betriebe auch einseitig einen eintägigen Praktikumsplatz für die Werkstatt-Beschäftigten bereitstellen.

Lesen Sie auch:Imbiss-Institution in Marsberg: Das ist ja der Hammer!

Die Teilnahmemöglichkeiten für Unternehmen

„Die Aktion ist einfach nur klasse und gibt allen Beteiligten einen nachhaltig spürbaren Mehrwert. Darum hoffen wir, dass wieder viele Unternehmen aus der Region mitmachen. “, sagt Janine Rottler, pädagogische Geschäftsführerin der Josefsheim gGmbH. Große Unternehmen ebenso wie Handwerksbetriebe, Kommunen ebenso wie Verbände und viele mehr sind mit ihren Mitarbeitenden eingeladen. Die Flyer zum diesjährigen Schichtwechsel sind frisch gedruckt und werden nun an vielen Stellen verteilt. Auch im Internet findet sich der Flyer zum Herunterladen unter www.josefsheim.de, Thema Schichtwechsel. Den deutschlandweiten „Schichtwechsel“ hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e.V. (BAG WfbM) initiiert, bundesweit findet er zum sechsten Mal statt. „Der Aktionstag ermöglicht den Interessierten bereichernde Begegnungen mit den Beschäftigten, einzigartige Einblicke in die Vielfalt unserer Produkte und Dienstleistungen und ein Mitwirken bei den vielseitigen Arbeitsabläufen“, so Anne Lins, die beim Josefsheim das Geschäftsfeld Bigger und Lipperoder Werkstätten verantwortet. Wer in eine der beiden Werkstätten in Bigge oder Lipperode hineinschnuppern möchte, ist für einen Tag Mitarbeitender in einem Team in den Werkstatt Bereichen Handwerk und Fertigung, Dienstleistung, Franziskushof oder Gastronomie. „Egal, ob sie nun aus der Geschäftsführung, der Buchhaltung oder der Produktion anderer Betriebe kommen: Die Tagespraktikant:innen erhalten spannende Einblicke“, verspricht Anne Lins.

Lesen Sie auch:Tödliche Droge Blue Punisher an Grenze zum HSK aufgetaucht

Hier können Interessierte sich anmelden

Betriebe, die wiederum einer/einem Werkstatt-Beschäftigten des Josefsheims die Gelegenheit zum Rollentausch geben wollen, stellen einen oder gern auch gleich mehrere Plätze dafür zur Verfügung. Die Beschäftigten der Werkstätten schnuppern in Berufsfelder des Allgemeinen Arbeitsmarkts, lernen Arbeitsabläufe im Partnerbetrieb näher kennen und bereichern das Betriebsklima. Auf Wunsch begleitet der Fachdienst für berufliche Teilhabe aus den Werkstätten vor, während und nach dem Schichtwechsel mit Rat und Tat. Persönliche Informationen und Anmeldung: Susanne Schepp, Inklusionsassistentin der Bigger und Lipperoder Werkstätten der Josefsheim gGmbH, Tel. 02962 800-23504, Email: s.schepp@josefsheim.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon