Schlaraffia Brilon: Gemeinschaft von Männern mit Idealen

Brilon. Im Vereinspass stellt sich diesmal eine besondere Gemeinschaft vor: Schlaraffia Brilon. Was diese reine Männervereinigung so besonders macht.

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor. Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden. Dieses Mal: Schlaraffia „Im Suerland“

Gemeinschaft von Männern mit Idealen

„Der Verein Schlaraffia ist eine Gemeinschaft von Männern mit den Idealen Kunst, Humor und Freundschaft, eingebettet in ein Rollenspiel“, erklärt Jowi Kirschbaum. Er ist weltweit vertreten und überall deutschsprachig. Die Mitglieder „ Im Suerland“ treffen sich jeden Dienstag vom 1. Oktober bis 30. April im ehemaligen Bürgerkeller in Brilon- Scharfenberg und kommen aus Bad Wünnenberg, Bestwig, Brilon, Meschede, Neheim, Olsberg, Rüthen und Warstein.

Lesen Sie auch:

Kirschbaum erzählt: „Die Abende stehen meistens unter einem Thema, z.B. Till Eulenspiegel, Musik querbeet, Limericks, Heiteres aus der Literatur und vieles andere mehr. Die Mitglieder gestalten die Abende je nach ihren Talenten, das Lachen kommt nicht zu kurz. Die Themen Politik, Religion und Geschäftliches bleiben aber außen vor.“ Gäste sind jederzeit, nach vorheriger Absprache, willkommen so Kirschbaum. Im Sommer sei „schöpferische Pause“.

Vereinspass

Ansprechpartner: Jowi Kirschbaum

Vereinsanschrift: Untere Straße 1b, Brilon- Scharfenberg (früher Bürgerkeller)

Homepage: schlaraffia-im-suerland.de

Email: ewald-ratte@t-online.de

Telefon: 02596 98435

Mitgliederzahl: 33 in Brilon, weltweit ca. 8000

Der Weltverband Allschlaraffia e.V. wurde 1859 im Prag gegründet, „ Im Suerland“ gibt es seit 1985.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon