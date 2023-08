Schluss damit!

In den USA gibt es eine parlamentarische Taktik, die den ungewöhnlichen Namen Filibuster trägt. Ein Filibuster, so die kurze Erklärung, besteht meistens aus einer sehr langen Rede, die so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass die Sitzung beendet werden muss, bevor das Gesetz zur Abstimmung kommt. Nun ist der Stadtrat natürlich kein Parlament und das Filibustering ist in Deutschland im eigentlichen Wortsinn auch nicht möglich. Trotzdem gibt es auch in diesem Land die Möglichkeit, eine Diskussion so in die Länge zu ziehen, dass am Ende nur noch diejenigen bereit sind, sich politisch zu engagieren, die das entsprechende Sitzfleisch mitbringen. Auch in Brilon erlebt man im Rat oder in den Ausschüssen regelmäßig Debatten, die ausufern, obwohl alle Argumente bereits ausgetauscht wurden. Aber, aber sagt der Ratsherr, das ist doch Demokratie. Nein, das ist keine Demokratie, wenn sich am Ende diejenigen enttäuscht von der politischen Partizipation abwenden, weil sie nicht bereit sind, bis tief in die Nacht Diskussionen zu führen, dessen Ergebnis schon längst feststeht. Demokratie ist ein Wettstreit um die besten Ideen, nicht darum, wer am längsten quatschen kann. Insofern wäre es wünschenswert, wenn die Fraktionen etwas mehr Disziplin an den Tag legen würden. Muss denn wirklich jeder noch was sagen? Wer etwas Wichtiges beizutragen hat, soll es tun. Das ist sein Recht als Mandatsträger. Nur sollte er sich vorher fragen: Trage ich mit meiner Wortmeldung zum Erkenntnisgewinn bei oder will ich nur einen Schwank aus meinem Leben erzählen? Dann wäre schon viel gewonnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon