Schnee im Sauerland: Rund um Winterberg ist das möglich

Hochsauerlandkreis. Die Zeichen im Hochsauerland stehen auf Herbst mit viel Regen. Die Temperaturen sacken etwas ab – oben rund um Winterberg ist etwas Schnee drin.

Der Herbst zieht zum Monatswechsel vom Oktober in den November im Hochsauerland weiterhin alle Register und bleibt sehr wechselhaft und unbeständig. Dabei sind der Dienstag und auch der Feiertag am Mittwoch die etwas regenärmeren Tage. Zum Donnerstag folgt ein neues Tiefdruckgebiet mit teilweise kräftigen Niederschlägen. Die Temperaturen liegen tagsüber meist noch bei 5 bis 11 Grad. In den Nächten aufgrund der vielen Wolken kaum kühler und somit nur eine geringe Frostgefahr. Dazu viel Wind, häufig Regen und nur selten mal Sonnenschein. Kurz sind ganz oben auch Flocken möglich.

Das Wetter auf dem Berg

Während der Oktober selbst oben auf dem Kahlen Asten fast nochmal spätsommerlich begann und das Thermometer am 2. des Monats knapp über 20 Grad erreichte, wurde es zur Monatsmitte doch richtig herbstlich und in den vergangenen zwei Wochen kamen insgesamt rund 100 Liter Regen pro Quadratmeter zusammen. Ursache ist eine sehr aktive westliche Strömung, die immer wieder Tiefdruckgebiete im Gepäck hat. Aktuell kommt der Wind eher aus Südwest und ist daher vergleichsweise mild. So schwankten die Temperaturen zuletzt nur sehr wenig, meist zwischen 7 und 9 Grad, was für die Jahreszeit ein wenig zu mild ist. Am Dienstag ist es in der Region ein wenig kühler, mehr als maximal 6 Grad sind oben auf dem Kahlen Asten kaum zu erwarten. Rund um Winterberg können es 8 Grad werden. Dazu bleiben die Wolken insgesamt in der Überzahl, ab und an ist wieder etwas Regen wahrscheinlich. Der Feiertag am Mittwoch wird etwas milder, in den tieferen Lagen rund um Winterberg kann die 10 Grad-Marke wieder knapp überschritten werden. Dazu bis in den Nachmittag hinein wohl nur wenige Schauer, später häufiger nass. Am Donnerstag sehr unbeständig und windiger mit neuen Regenfällen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit nunmehr bereits 100 Liter pro Quadratmeter, die beispielsweise an unserer Wetterstation Sekundarschule Medebach gefallen sind, gehört der Oktober mittlerweile zu den deutlich nasseren Vertretern der vergangenen 10 Jahre. Normal fallen hier in der Medebacher Bucht meist zwischen 60 und 80 Liter pro Quadratmeter. Damit hat das Jahr 2023 in Medebach nahezu die Marke von 800 Litern pro Quadratmeter erreicht und es ist deutlich nasser als die vergangenen Jahre und dies obwohl noch zwei ganze Monate vor uns liegen. Zumindest die ersten Tage des Novembers scheinen den Regentrend fortzusetzen. Bis es so weit ist, kann es am Dienstag aber noch die eine oder andere freundliche Aufhellung geben. Dies besonders am Vormittag. Zum Nachmittag sind dann erneut einige Schauer möglich. Die Temperaturen bleiben auch in den Tälern meist knapp unter der 10 Grad-Marke hängen. Am Feiertag wird dieser Bereich in den Flusstälern knapp überschritten und ein trockener Feiertagsspaziergang sollte sich am Vormittag ausgehen. Später wird die Schauergefahr dann wieder etwas grösser. Für den Donnerstag sollte man den Regenschirm immer mit dabei haben und die Temperaturen gehen wieder etwas zurück.

Das Wetter für den Nordkreis

Spät-, bis Altweibersommer in der ersten Monatshälfte, Vollherbst ab Monatsmitte. So kann man den Oktober, der am Dienstag zu Ende geht, kurz zusammenfassen. So hat auch der konstant wehende West-, bis Südwestwind nun schon einiges an Blättern von den Bäumen geweht und dies wird sich in den kommenden Tagen noch weiter fortsetzen. So liegen wir weiterhin in einer westlichen bis südwestlichen Strömung, die in ihrer Stärke zwar schwankt, grundsätzlich aber konstant bleibt und dies noch für einige Zeit. Die damit herangeführte Meeresluft vom Atlantik ist durchweg feucht und die Sonne hat nur selten mal größere Chancen. Die ein oder andere Minute oder vielleicht sogar Stunde ist am Dienstag und auch am Mittwoch aber möglich, denn größere Niederschlagsgebiete überqueren uns an diesen beiden Tagen nicht. Zwischendurch sollte aber der ein oder andere Schauer oder kurze Regenguss eingeplant werden. Der Wind ist lebhaft, wenn auch nicht stürmisch und die Temperaturen sind am Dienstag kühler bei maximal um 10 Grad und sie steigen zum Mittwoch wieder etwas an und erreichen Werte um 13 Grad. Schon in der Nacht zu Donnerstag nähert sich dann das nächste Regengebiet. Mit einem auffrischenden Südwestwind wird es tagsüber immer wieder nass, die Temperaturen gehen etwas zurück.

Trend: In Richtung des nächsten Wochenendes geht unsere Witterung die nächste Stufe nach unten. Die Temperaturen erreichten auch in den Tälern kaum noch 10 Grad, ganz oben sind es nur um 5. Dazu viel Wind, häufig Regen und nur selten mal Sonnenschein. Kurz sind ganz oben auch Flocken möglich.

