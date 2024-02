Schnee im Sauerland: Wo es jetzt noch etwas Hoffnung gibt

Hochsauerlandkreis/Winterberg. Der Winter kommt nicht zurück in Sauerland. Nur auf den Bergen rund um Winterberg gibt es Chancen. Stattdesessen drohen bald Unwetter und Sturm.

Der Winter befindet sich in diesen Tagen auf Tauchstation im Hochsauerland und wird es auch wohl noch in der kommenden Woche bleiben - das Wetter rund um Brilon und Winterberg wird wenig winterlich. Nach einem teilweise freundlichen Start in den Freitag, ziehen zum Nachmittag dichtere Wolken auf und diese bestimmen das gesamte Wochenende. Dabei regnet es zunächst leicht, zum Sonntag dann etwas häufiger. Erst in der zweiten Wochenhälfte und in Richtung des Karnevalswochenendes ist ein leichter Temperaturrückgang abzusehen. Doch nach derzeitigem Stand sind nur in den höchsten Lagen auch einige Schneeflocken möglich, mehr Winterwetter ist derzeit nicht absehbar.

Das Wetter auf dem Berg

Seit gut einer Woche liegt nun auch auf dem Kahlen Asten keine Schneedecke mehr und dies wird sich bis auf absehbare Zeit auch ganz oben in den Gipfellagen des Rothaargebirges nicht ändern. Zwar sammelt sich über Nordeuropa nun wieder Kaltluft, ihr gegenüberstehen aber Tiefdruckgebiete auf dem Atlantik, die etwas dagegen haben, dass sich diese Kälte wieder bis nach Mitteleuropa ausbreitet. Anders als in den vergangenen Tagen noch angenommen, haben wir es nun über das gesamte Wochenende mit frostfreien Bedingungen zu tun. Einzige Ausnahme ist der frühe Freitagmorgen, welcher Temperaturen von knapp unter dem Gefrierpunkt bringt. Tagsüber sind die Wolken zunächst teilweise aufgelockert, die Lücken schließen sich aber im Tagesverlauf wieder und spätestens in der Nacht zu Samstag kommt auch leichter Regen auf. Dieser hält den gesamten Samstag über an, macht auch mal Pausen, doch die Sonne werden wir nicht zu Gesicht bekommen. Teilweise hängen die Gipfel auch in den Wolken. Die Temperaturen sind mit Werten um 5 Grad unwinterlich. Ganz ähnlich zeigt sich auch der Sonntag. Einzige Ausnahme ist, dass der Regen etwas häufiger und kräftiger wird. Der Wind weht konstant aus West und kann in freien Lagen auch Sturmböen mit sich bringen. Die neue Woche beginnt unverändert mild, allerdings voraussichtlich mit weniger Regen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Der Januar schließt an unserer Wetterstation und der Naturparkschule in Hallenberg mit einer Mitteltemperatur von 0,7 Grad ab. Damit war er um fast 2 Grad kälter als der Januar aus dem letzten Jahr und immer noch gut ein Grad kälter als der aus 2022. Verantwortlich dafür waren die beiden winterlichen Wochen rund um die Monatsmitte, die auch einiges an Schnee brachten. Dieser ist nun längst wieder Geschichte und wird auch sobald nicht zurückkommen. Ein wenig kann man sich am frühen Freitagmorgen an die winterlichen Zeiten zurückerinnern, denn örtlich liegen die Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt. Tagsüber steigen sie aber wieder über 5 Grad plus an. Zumindest hin und wieder zeigt sich mal die Sonne. Diese sollten wir genießen, denn am Wochenende werden wir sie nicht zu Gesicht bekommen. Eine dichte und strukturlose Wolkendecke liegt über der Medebacher Bucht und im Raum Marsberg und hin und wieder kann es auch etwas regnen. Groß werden die Mengen nicht sein, doch ungemütlich wird es mit einem konstanten Westwind allemal. Dazu ist es mit Temperaturen um 8 Grad sehr mild. Ganz ähnlich geht es auch zum Start in die neue Woche weiter, zumindest wird der Regen dann etwas seltener.

Das Wetter für den Nordkreis

Ein positiver Aspekt des zurückliegenden Januars war mit Sicherheit die Sonnenscheindauer. Nachdem wir im November und Dezember kaum mal Sicht auf blauen Himmel hatten, zeigte sich die gelbe Kugel im vergangenen Monat doch immerhin rund 60 Stunden lang. Das ist deutlich mehr als im November und Dezember zusammengenommen. Am Freitagvormittag reicht es vielleicht für 1 bis 2 Sonnenstunden, bevor sich im Tagesverlauf die Wolkenlücken wieder schließend und erste Regentropfen aus nördlicher Richtung anklopfen. Sie leiten ein graues, teilweise windiges und insgesamt sehr ungemütliches Wochenende ein, welches nicht wirklich an den Winter erinnert. Während es am Samstag nur selten mal Regen gibt, nehmen die Niederschlagsmengen zum Sonntag deutlich zu. Zwar macht der Niederschlag auch mal Pausen, freundliche Phasen wird es aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht geben. Die höchsten Berggipfel werden voraussichtlich zeitweise in den Wolken verschwinden. Hier ist es also neblig-trüb. Während die Temperaturen im Ruhrtal fast 10 Grad erreichen, sind es auf dem Langenberg immerhin noch milde 5 Grad. Ganz ähnliche Werte erwarten wir auch für den Wochenstart. Dann auch wieder mit etwas Sonne.

Trend: Der Winter wird wohl auch in der kommenden Woche nicht ins Sauerland zurückkehren. Meist bleiben wir im positiven Temperaturbereich und ab Dienstag muss auch wieder häufiger mit Regen gerechnet werden. Erst rund um das Karnevalswochenende zeigt der Trend wieder ein wenig nach unten. Dazu könnte der Wind bzw. Sturm wieder ein Thema werden. Anschließend geht der Wechsel aus nass alter und milder Luft wohl weiter. Immer wieder regnet es, eine dauerhafte Schneedecke ist derzeit nur auf den Bergen denkbar. In den Tälern schmilzt gefallener Schnee schnell wieder weg.

