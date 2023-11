Schnee in Winterberg: Die Prognose zum Start der Skisaison

Skifahrer fahren bei winterlichem Wetter in einem Sessellift an einer Schneekanone vorbei: In Winterberg werden die ersten Schneekanonen getestet und Schnee rollt an.

Die ersten Schneekanonen sind in Winterberg laufen - zunächst nur Testweise. Am Wochenende rollt allerdings ein Schneegebiet aufs Sauerland zu.

Die Skigebiete in Winterberg gehören zu den beliebtesten in Deutschland. Die erste Abfahrt auf der Piste wird schon mit Vorfreude erwartet. Doch wann kann es losgehen?

Bald kann die Skisaison starten und die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Die ersten Schneekanonen beim Ruhrquellenlift in Winterberg laufen schon, erstmal jedoch nur als Test. Bis es richtig losgeht, müssen sich alle Wintersportfans noch bis zum ersten Schneefall gedulden, so Susanne Schulten. Am Wochenende sehen die Aussichten auf Schnee in Winterberg aber gut aus.

Denn mit sinkenden Temperaturen könnte am Wochenende in den Höhenlagen des Sauerlandes und der Eifel erster Schnee fallen. Die Schneefallgrenze sinke am Wochenende vermutlich auf etwa 400 bis 500 Meter, sagte Jana Beck, Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst am Mittwoch in Essen. „Es wird kühler, so dass sicher ein paar Flocken fallen. Unklar ist aber, ob es überhaupt größere Niederschlagsmengen gibt und ob diese dann liegenbleiben“, sagte Beck.

Frostig kalt und Schneefall

Nachts sinken die Temperaturen am Samstag udn Sonntag in größeren Höhen auf -5 Grad, tagsüber seien dann aktuell aber Werte von zwei bis drei Grad erwartbar. Ausflügler und Einheimische im Bergland müssten aber mit glatten Straßen durch überfrierende Nässe rechnen.

Die Betreiber der Webseite „wetter-sauerland.de“, die ein eigenes Netz aus Wetterstationen in der Region haben, sind euphorischer: Sie gehen zumindest für Lagen ab einer Höhe von 600 Metern bis Sonntag von kräftigen Schneeschauern aus. Damit könnten nach ihrer Einschätzung rund um den Kahlen Asten bis zu 20 Zentimeter Schnee liegen. Und auch darunter könne es zumindest zeitweise weiß werden, heißt es auf ihrem Internetauftritt.

Wintersport-Fans sollten sich allerdings noch keine großen Hoffnungen machen: Dass erste Lifte an den Start gehen, sei nach der derzeitigen Lage der Dinge unwahrscheinlich, sagte Susanne Schulten, Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland, dem Zusammenschluss der Skiliftbetreiber in der Region. „Die Prognosen sind noch zu unsicher“, betonte sie. Zwar haben vereinzelt Betreiber begonnen, ihre Pisten zu beschneien, „ein richtiger Saisonstart mit breitem Angebot ist nicht in Sicht“, betonte sie. Viele Skigebiete, Gastronomen und Gastgeber steckten noch mitten in den Vorbereitungen für den Winter. Auch viele Hütten seien noch geschlossen. (mit dpa)

