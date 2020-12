Tourismus Schnee in Winterberg: Was bei einem Tagesausflug wichtig ist

Winterberg In Winterberg wird Schnee erwartet. Das lockt Tagestouristen. Was im Lockdown erlaubt und was verboten ist und was man beachten muss:

Winterberg. In den kommenden Tagen wird im Sauerland Neuschnee erwartet. Insbesondere auf den Höhenlagen im HSK rund um Winterberg können bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen. Bereits am Sonntag setzten starke Schneeschauer ein. Das lockt viele Tagestouristen aus dem Ruhrgebiet an. Doch was ist erlaubt und was ist verboten im Corona-Lockdown? Ein Überblick:

Kommen wirklich so viele Menschen trotz des Lockdowns nach Winterberg und ins Sauerland?

Ja, an den vergangenen Schnee-Wochenenden war Winterberg bereits Ziel vieler Tagesgäste. In der Stadt war es zum Teil sogar recht voll.

Kann man Skifahren?

Nein. Die Pisten sind zur Zeit gesperrt. Es sind keine Skilifte in Betrieb. Das gilt vorerst bis zum 10.Januar - unter Umständen auch länger, wenn der Lockdown verlängert wird. Sobald die Corona-Lage einen Betrieb zulässt, sind die Skigebiete bei entsprechender Witterung aber vorbereitet.

Gibt es Möglichkeiten zum Langlauf?

Laut Informationen der Wintersport-Arena ist das Spuren von Loipen durch die aktuelle Corona-Schutzverordnung nicht untersagt. Sofern die Schneelage ausreichend ist, soll dies durchgeführt werden und entspricht dem Vorgehen nach dem Präparieren von Winterwanderwegen. Damit werde auch sicherheitsrelevanten Dingen, wie beispielsweise dem Zugang von möglichen Rettungseinsätzen entsprochen. "In diesem Fall werden jedoch sowohl wir, also auch die Wintersport-Arena bzw. Nordicsport-Arena das Angebot nicht über soziale Medien oder durch besondere Hinweise bewerben, es ist aber eben auch nicht untersagt", heißt es.

Welche Möglichkeiten gibt es für Ausflügler?

Die Möglichkeiten, etwas zu unternehmen sind im Lockdown wie überall sehr eingeschränlt. Es sind weder Hotels, Restaurants, noch Cafés geöffnet. Mann kann wandern und die schöne Landschaft des Sauerlands genießen - am besten mit Abstand. Bei der Planung eines Tagesausflugs sollte man stets bedenken, dass es bei der derzeitigen Infektionslage darum geht, Kontakte zu reduzieren und die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen.

Was müssen Tagestouristen beachten?

Es gelten die Regeln der Corona-Schutzverordnung NRW. Wandern in den Wäldern des Sauerlands sollte kein Problem sein in der weitläufigen Region, sofern man sich im Lockdown für einen Ausflug entscheidet. Es wird aber eindringlich darum gebeten, Orte zu meiden, wo sich bereits viele Menschen versammeln. An den ersten Schnee-Wochenenden gab es insbesondere Kritik daran, dass sich viele Tagestouristen nicht an Abstandsregeln gehalten haben. In den Sozialen Medien wurde das sehr intensiv diskutiert.

Gibt es Kontrollen der Corona-Regeln?

Ja, das Ordnungsamt kündig intensive Kontrollen der Corona-Regeln an. Auch die Polizei kontrolliert die Einhaltung. Die Stadtverwaltung und dabei insbesondere das Ordnungsamt hat seine Präsenz in der Innenstadt sowie an den zu erwartenden stark frequentierten Orten im Stadtgebiet intensiviert und ein umfassendes Konzept aufgestellt, um die Einhaltung der Corona-Regeln bestmöglich zu kontrollieren, das Gästeaufkommen zu steuern und so den Gesundheitsschutz auch für die Einheimischen zu gewährleisten.