Schnee-Prognose für Weihnachten im Sauerland: Es ist möglich

Weißer Schnee liegt auf den Tannenzweigen. Wie sieht es in diesem Jahr an Weihnachten aus? Zum Teil sind die Chancen im HSK gar nicht so schlecht.

Hochsauerlandkreis/Winterberg. Der Schnee ist weg im Sauerland, doch Heiligabend könnte er zurückkehren. Die Prognose: Die Schneewahrscheinlichkeit ist zum Teil nicht schlecht.

Der Winter hat sich auch aus den Höhenlagen des Sauerlandes erst einmal verzogen und bis zum Beginn der nächsten Woche kommt er auch nicht zurück. Meist ist es rund um den dritten Advent grau, hin und wieder kann sich mal die Sonne zeigen. Die Temperaturen liegen größtenteils recht deutlich im positiven Bereich. Von Montag an greifen neue Niederschlagsgebiete auf uns über, sie können kurzzeitig mal nasskalte Luft bringen, die oberhalb von 500 Meter Höhe für etwas Neuschnee sorgen kann. Schnell ist die milde Luft aber auch wieder da, mit der es weit über die Höhenlagen unserer Region hinaus regnet. Doch die Wetterlage zeigt: Es könnte sich kurz vor den Feiertagen wilder abkühlen - diese Tendenz ist aber noch mit Unsicherheiten behaftet. Derzeit besteht aber zumindest in den höheren Lagen die Möglichkeit, dass es pünktlich zu Weihnachten Schnee gibt. Hier liegen die Chancen auf weiße Weihnachten bei rund 50 Prozent, in den Tälern nur bei 20 Prozent.

Das Wetter auf dem Berg

Nach den milden und windigen Tagen zuletzt, welche den Schnee abgesehen von sehr geschützten Lagen selbst rund um den Kahlen Asten weggezerrt haben, ist es mittlerweile wieder etwas kälter geworden. Allerdings liegen die Temperaturen am Freitagmorgen, wenn überhaupt, nur sehr knapp unterhalb des Gefrierpunktes und tagsüber werden auch auf dem Kahlen Asten wieder knappe Plusgrade gemessen. Erstmals seit längerer Zeit befindet sich die Region mal wieder unter einem kräftigen Hochdruckgebiet, allerdings reicht die Kraft der Sonne um diese Jahreszeit nicht aus um die feuchte Luft und damit die Wolken aufzulösen. So bleibt der Freitag und wohl auch der Samstag überwiegend bewölkt, teilweise auch neblig. Regen fällt kaum, wenn dann sind es höchstens einige Sprühregentropfen. Der Sonntag beginnt überwiegend bewölkt oder neblig, im Tagesverlauf besteht die Chance, dass sich die Wolkendecke etwas senkt und die Berge aus dem Grau herausblicken. Falls es die Sonne schafft, steigen die Temperaturen deutlich an und können 7 oder 8 Grad plus erreichen. Zum Montag legt der Wind dann wieder etwas zu und auch die Wolken schließen sich. Aus Norden und Westen können leichte Regenfälle aufziehen, die Temperaturen bleiben mit Werten um 5 Grad im milden bis sehr milden Bereich.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Unsere Wetterstation in Medebach an der dortigen Sekundarschule hat in der winterlichen Phase zu Monatsanfang bereits fünf Tage mit Dauerfrost aufgezeichnet. Für diese Jahreszeit und für die eher tiefe Lage der Station eine durchaus beachtliche Zahl. Seitdem kennt das Thermometer allerdings meist nur noch einen Weg, und zwar den nach oben. Anfang der Woche wurden hier knapp über 8 Grad plus gemessen. Von einer Schneedecke, die in Medebach ebenfalls etwa 20 Zentimeter stark war, ist längst nichts mehr zu erkennen. Vorerst wird dies auch so bleiben, denn mit westlichen Windrichtungen besteht keine Chance, dass sich winterliche Luft durchsetzen kann. Rund um das dritte Adventswochenende haben wir unter einem kräftigen Hochdruckgebiet eher gleichmäßige und fast schon langweilig Wetterbedingungen zu erwarten. Es ist häufig trüb, teilweise auch neblig. Es fehlt einfach der Wind, der die Wolken auch mal auflösen könnte. Eine Chance auf etwas Sonnenschein besteht am Sonntag in den etwas höheren Lagen der Medebacher Bucht und des Raums Marsberg. Die Temperaturen liegen am Freitag und Samstag anfangs nur wenig über dem Gefrierpunkt, ansonsten ist es recht mild.

Das Wetter für den Nordkreis

Mit bereits knapp 1100 Litern Niederschlag pro Quadratmeter war das Jahr 2023 an der Wetterstation im Briloner Ortszentrum deutlich nasser als die vergangenen Jahre. Abgesehen von einer etwa dreiwöchigen Periode im Juni gab es diesmal keine längeren Trockenperiode. Insgesamt war das Jahr ein Segen für unsere Natur. Mittlerweile sind alle Böden vollständig mit Wasser gesättigt, so dass jeder zusätzliche Tropfen direkt in die Flüsse und Seen abgegeben wird. Vorerst besteht bei uns aber keine Hochwassergefahr, denn neue kräftige Niederschläge sind erst einmal nicht in Sicht. Rund um das Wochenende liegt ein kräftiges Hochdruckgebiet über Mitteleuropa. Es sorgt zwar nicht dafür, dass sich die Wolken auflösen, verhindert aber, dass sich kräftige Tiefdruckgebiete vom Atlantik auf den Weg zu uns machen. Ab und an ist etwas Nieselregen nicht ausgeschlossen, häufig bleibt es aber auch trocken. Die Chance auf Sonnenschein ist in Richtung Sonntag grösser als an den beiden Tagen davor und die Temperaturen liegen an den Nachmittagen mit 4 bis 8 Grad im unwinterlichen Bereich. Zum Beginn der neuen Woche ändert sich dieses Niveau kaum, es muss allerdings zum Montag mit leicht im Regen gerechnet werden.

Trend

Zur Mitte der nächsten Woche wird es zunehmend ungemütlich mit viel Wind und auch wieder Regen. In Richtung Weihnachten konnte die Schneefallgrenze sinken und zumindest auf den Bergen sind die Chancen für weiße Feiertage noch da. In den Tälern sind die Wahrscheinlichkeiten hierfür doch eher gering. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

