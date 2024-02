Schnee-Prognose fürs Sauerland: Polarluft bringt Neuschnee

Hochsauerlandkreis/Winterberg. Die Temperaturen rutschen bald ab und das Wetter rund um Winterberg dreht Richtung Schnee. Die Vorhersage zeigt, wie viel Neuschnee fallen kann.

Frühlingstemperaturen mitten im Februar erwarten uns im Hochsauerland auch noch am Freitag. Zum Wochenende gehen die Werte etwas zurück, bleiben aber mit rund 5 bis 10 Grad für die Jahreszeit deutlich zu mild. Dabei ist es am Samstag meist trocken, am Sonntag kommt im Tagesverlauf ein neues Regengebiet an. Die neue Woche beginnt weiterhin wechselhaft. Viel Regen ist nicht dabei. Allerdings wird sich auch die Sonne nur hin und wieder mal durchsetzen können. Die Temperaturen gehen leicht zurück, erreichen aber immer noch 3 bis 9 Grad. In den Nächten liegen die Werte weiterhin im positiven Bereich. Dies könnte sich in der zweiten Wochenhälfte ändern. Dann mischt der Nordwestwind mit und die Temperaturen sinken allmählich ab. Mit ihnen sinkt die Schneefallgrenze, die teilweise bis rund 400 Meter nach unten gedrückt wird. In höheren Lagen kann es also wieder etwas Neuschnee geben. Ob daraus nochmals eine richtige spätwinterliche Phase erwächst, bleibt allerdings noch unsicher.



Das Wetter auf dem Berg

Mehr als 10 Grad im Februar sind auf dem Kahlen Asten gar nicht mal so selten. So kletterte das Thermometer in 19 Februarmonaten seit 1955 über diese Marke. Der absolute Höchstwert stammt aus 2019 mit 15,6 Grad. Es gab aber auch mal einen Februar, an dem das Thermometer nicht ein einziges Mal über den Gefrierpunkt stieg. Dies war 1986 und ist damit bereits 38 Jahre her. Heute am Freitag dürften die 10 Grad selbst in 841 Meter Höhe wieder erreicht werden, denn wir befinden uns in einer sehr milden südwestlichen Luftströmung. Der Wind tut sein Übriges dafür, dass sich die milde Luft gut durchsetzen kann. Dabei sind die Wolken in der Überzahl, freundliche Abschnitte sind allerdings auch möglich. Mit Regenschauern muss trotzdem gerechnet werden. Diese sind am Samstag nur selten unterwegs, mehr als etwas Nieselregen dürfte es nicht geben. Dazu gehen die Werte um einige Grad zurück, 5 Grad werden es aber wohl selbst in den höchsten Lagen weiterhin sein. Nach einer etwas kälteren Nacht zum Sonntag, in der mal nahe 0 Grad möglich sind, beginnt der Tag bewölkt, aber trocken. Zum Nachmittag kommt aus Westen erneut Regen auf. Dieser hält sich bis in die Nacht zum Montag. Die neue Woche startet dann leicht wechselhaft mit etwas Regen und Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad. Dann wird es deutlich käter.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Eine vollkommen frostfreie erste Februarhälfte findet man in der Medebacher Bucht selten. An unserer Station an der Naturparkschule in Hallenberg ist dies aber nun eingetreten. Hier lag die tiefste Temperatur bei 0,4 Grad. In Medebach und rund um Marsberg gab es zumindest 1 bis 2 Nächte, an denen das Quecksilber ganz knapp unter den Gefrierpunkt sank. In den kommenden Tagen rund um das Wochenende müssen wir dies nicht befürchten, denn wir befinden uns in einer wolkenreichen und sehr milden Südwest-, bis Westströmung. Der mildeste Tag ist mit Abstand der Freitag, welcher die Temperaturen mit Unterstützung von etwas Sonnenschein sogar auf rund 15 Grad nach oben treiben kann. Dies ist die offizielle Frühlingsmarke, die man im letzten Wintermonat doch eher selten erreicht. Dazu müssen aber am Freitag auch einige Regenschauer eingeplant werden. Am Samstag bleibt es weitgehend trocken, neben vielen Wolken zeigt sich die Sonne zumindest hin und wieder mal kurz. Dazu mit Höchstwerten zwischen 8 und 10 Grad etwas kälter. Ganz ähnlich sind die Temperaturen auch am Sonntag. Der Tag startet noch trocken, später muss wieder mit Regen gerechnet werden. Die neue Woche beginnt leicht wechselhaft mit wenigen Schauern und etwas kühler.

Das Wetter für den Nordkreis

Mit rund 60 Liter Niederschlag in Brilon war die erste Februarhälfte vergleichsweise nass. Sie brachte zudem in einem relativ normalen Maße Sonnenschein. Was allerdings außergewöhnlich war, ist die Durchschnittstemperatur, die entlang der Ruhr und auf der Briloner Hochfläche verbreitet zwischen 6 und teilweise über 7 Grad plus lag. Damit war es rund 4 bis 5 Grad milder als üblich um diese Jahreszeit. Erste Frühlingsblumen, die sich in den vergangenen Tagen aus der Deckung gewagt haben, sind ein deutliches Anzeichen dafür, dass die Natur auf diese milde Luft reagiert. Auch die Pollen von ersten Frühblühern machen den Allergikern allmählich zu schaffen. In den kommenden Tagen gibt es weiterhin keinen Frost, der an dieser Situation etwas ändern könnte. Wir haben es mit deutlichen Plustemperaturen zu tun, die am Freitag ähnlich wie am Donnerstag wieder bis nahe 15 Grad erreichen können. Dazu erleben wir einen Mix aus etwas Sonnenschein, immer mal wieder einem Regenschauer und einem mäßigen Südwestwind. Zum Samstag bleiben die Wolken Sieger, etwas Sonne ist aber möglich. Dazu ein wenig kälter, am Sonntag maximal bis 10 Grad. Am Vormittag ist es meist trocken. Nachmittags neuer Regen und auch die neue Woche startet wechselhaft.

Trend: Kommt er nochmal, der Spätwinter? Zumindest in den höheren Lagen mischen sich in der zweiten Hälfte der nächsten Woche häufiger mal wieder Schneeflocken in die Regenschauer. In der zweiten Wochenhälfte verlagert sich der tiefe Luftdruck vom Atlantik mehr bis nach Mitteleuropa, sodass wir häufiger auf die Rückseite der Tiefdruckgebiete kommen. So haben wir es vermehrt mit Luft polaren Ursprungs zu tun, welche zumindest in höheren Lagen auch mal für winterliche Bedingungen gut ist. Ob es allerdings nochmals richtig winterlich wird mit einer Schneedecke, die mehrere Tage hält, muss doch eher angezweifelt werden.

