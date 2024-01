Schnee: Schulen im HSK könnten auch am Donnerstag dicht sein

Hochsauerlandkreis Über das Hochsauerland zieht eine Schneefront. Am Mittwoch gibt es keinen Präsenzunterricht an Schulen. Das könnte auch am Donnerstag so sein.

Wegen der Unwetterwarnung im Süden Nordrhein-Westfalens beraten die Bezirksregierungen darüber, ob an den Schulen am Donnerstag noch einmal der Präsenzunterricht ausgesetzt wird. „Wir sondieren noch die Lage und werden heute Nachmittag eine Entscheidung treffen“, sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Arnsberg am Mittwoch. Auch in Köln sitzen die zuständigen Fachleute noch einmal zusammen.

Mehr zum Thema



Bereits am Mittwoch waren in den Kreisen, in denen der Deutsche Wetterdienst vor heftigem Schneefall und Auswirkungen auf den Verkehr gewarnt hatte, die Schulen vorsorglich geschlossen geblieben. Die Bezirksregierungen hatten entsprechende Verfügungen erlassen. Die Schulleiter konnten entscheiden, ob der Unterricht einfach ausfällt oder ob Distanzunterricht angeboten wird. Im Hochsauerlandkreis fand daher flächendeckend kein Präsenzunterricht statt am Mittwoch.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch bis Donnerstagmorgen, 9 Uhr für Gebiete südlich von Aachen, Köln, Olpe und Winterberg vor 15 bis 30 Zentimetern Schnee selbst in tiefer gelegenen Lagen. Örtlich könnten sogar bis zu 40 Zentimeter Schnee fallen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon