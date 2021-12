Schneefall in Winterberg: Die Schneekanonen laufen wieder

Winterberg. In der Nacht hat es in Winterberg geschneit. Die Temperaturen liegen im Minusbereich. Reicht es für weitere Skipisten-Öffnungen am Wochenende?

In Winterberg hat es erneut geschneit. Der Betriebsleiter vom Sahnehang, Bastian Hammerschmidt, hat die ganze Nacht durchgearbeitet um die Piste zu präparieren und die Schneekanonenlaufen zu lassen. Für dieses Wochenende wird es für den Skibetrieb aber noch nicht reichen, sagt er. Er rechnet mit einem Start Mitte Dezember. Bisher sind in Winterberg schon zwei Skilifte in Betrieb. Unser Meteorologe sagt, ob man am Wochenende mit weiteren Schneefall rechnen kann.

Die Straße zum Kahlen Asten war am Freitagmorgen verschneit. Foto: Benedikt Schülter / WP

Das Skiliftkarussell Winterberg hat 29 Lifte und umfasst 27,5 Kilometer an Pisten. Derzeit sind mit Poppenberg und Rauher Busch zwei Lifte geöffnet. Wenn das Wetter mitspielt sollen in den nächsten Tagen noch mehr Lifte und Pisten geöffnet werden. Bis mindestens März soll die Saison laufen. Im gesamten Skigebiet gilt ebenso wie in der Gastronomie die 2G-Regel: Nur Geimpfte und Genesene sind zugelassen. Rund um die Skilifte gibt es Kontrollen. Das Ticket-Kontingent ist wegen Corona reduziert. Am besten online reservieren unter skiliftkarussell.de. Infos zu den in der Stadt geltende Corona-Regeln finden Sie unter winterberg.de.

