Schneeflocken oder Kamelle? Was Karneval in der Luft liegt

Hochsauerland Müssen sich die Jecken warm anziehen oder gibt es sogar einen Hauch Frühling? So wird das Sauerland-Wetter in den nächsten Tagen .

Noch immer befinden wir uns im Hochwinter, doch unser Wetter zeigt sich auch in den kommenden Tagen wenig der Jahreszeit angepasst. So regnet es am Freitag noch häufig, am Wochenende weniger. Die Temperaturen bleiben dazu allgemein im positiven Bereich. Erst zum Montag langsamer Temperaturrückgang.

Das Wetter auf dem Berg

Kurzzeitig wagte sich der abgetauchte Winter am Mittwoch und Donnerstag mal aus seiner Deckung. Die Temperaturen lagen für 24 Stunden teilweise knapp unter dem Gefrierpunkt und die Landschaft wurde wieder weiß. Diese Situation war einer Luftmassengrenze geschuldet, die es bis knapp südlich von uns trug. Schon im Laufe des Donnerstags setzt sich aber wieder die milde Luft in Bewegung nach Norden, so dass wir zum Start ins Wochenende wieder mit deutlichen Plustemperaturen zu tun haben. So bringt der Freitag erneut viele Wolken, zeitweise Regen und Temperaturen, die mit 5 bis 7 Grad deutlich zu mild sind für diese Jahreszeit. Wenigstens der Wind ist nicht mehr ganz so kräftig wie noch zu Wochenbeginn. Am Karnevalswochenende selbst ändert sich an der Situation nicht allzu viel, zumindest die Regenmengen gehen aber allmählich zurück und am Samstag kann sich die Sonne für ein oder vielleicht auch zwei Stunden mal durchsetzen. Regen fällt dann kaum. Zum Sonntag muss wieder mit leichten Niederschlägen gerechnet werden. Die Temperaturen gehen stückweise zurück, liegen aber noch deutlich im positiven Bereich. Dies wird auch am Montag nochmals so sein. Für die Straßenumzüge der Karnevalisten sieht es aber nicht allzu schlecht aus. Etwas Regen ist zwar möglich, doch auch die Sonne wird sich mal blicken lassen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Schnelle Temperaturwechsel begleiteten uns durch die vergangenen Tage. Während es noch am Wochenbeginn über 10 Grad mild war, rieselten am Mittwoch auch rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg einige Schneeflocken. Eine Rückkehr des Winters bedeutet dies aber noch lange nicht, denn weiterhin befinden wir uns in einer milden westlichen Luftströmung, die verhindert, dass sich die Kälte aus Nordeuropa bis zu uns durchsetzen kann. So liegen wir schon am Freitag vollständig in sehr milder Luft, die die Temperaturen in den Tallagen bis auf 10 Grad oder sogar knapp darüber ansteigen lässt. Dazu kann es zeitweise regnen, allerdings nicht mehr so viel wie noch am Mittwoch und Donnerstag. Zum Wochenende bleibt diese milde Luftmasse erhalten, allerdings schwächen sich die Regengebiete allmählich ab und auch die Wolken können mal auflockern. Am häufigsten wird dies am Samstag geschehen. In den freundlichen Phasen sind bei wenig Wind bis zu 12 Grad möglich. Da kann man die Jacke schon mal beiseite legen. Zum Sonntag hin kühlt es ein wenig ab, winterlich wird es bei etwa 7 bis 10 Grad aber noch lange nicht. Zum Rosenmontag Höchstwerte um 6 Grad. Dazu viele Wolken, etwas Sonne und ein paar Regenschauer.

Das Wetter für den Nordkreis

Die Temperaturen sind in den vergangenen Tagen Achterbahn gefahren. So lagen sie am Dienstag noch bei 9 Grad, gingen dann am Mittwochmittag auf etwa 1 Grad zurück, um dann im Laufe des Donnerstags wieder in Richtung 9 Grad nach oben zu steigen. Zwischendurch war die Landschaft teilweise weiß angezuckert. Es schien so, als wollte uns der Winter zeigen, dass er grundsätzlich noch da ist. Mehr als dies war es aber nicht, denn mittlerweile ist er längst wieder verschwunden. Würde es nicht regnen, so wären die rund 11 Grad am Freitag fast schon gut für eine Frühlingswanderung. Diese bietet sich dann eher am Samstag an, wenn es sogar noch eine Spur milder wird und sich die Sonne hin und wieder mal durchsetzen kann. Zudem ist der unangenehme Wind der ersten Wochenhälfte deutlich schwächer geworden. Das kurze Gastspiel des Frühlings geht allerdings bald wieder zu Ende, denn die Temperaturen sinken bis zum Rosenmontag schrittweise ab. Sie bleiben aber noch deutlich im positiven Bereich, während am Sonntag vor allem vormittags noch einige Regenschauer durchziehen, ist es in Richtung Rosenmontag teilweise trocken. Auch die Sonne sollte sich hin und wieder blicken lassen.

Der Trend

In der kommenden Woche liegen die Temperaturen wieder etwas mehr in dem Bereich, der für diese Jahreszeit normal ist. Doch richtig Winter wird es nicht werden. Zumindest in den Nächten kann es mal leichten Frost geben und ein Schneeschauer auf den Bergen ist möglich. Überwiegend bleiben wir aber bei Plusgraden. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

