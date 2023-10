Schneeprognose fürs Sauerland: Jetzt schlägt Wetterwende zu

Hochsauerlandkreis/Winterberg. Luftmassen verschieben sich, das hat Konsequenzen auf die Vorhersage fürs Sauerland. Die Schneeprognose für die nächsten Tage fällt präzise aus.

Nachdem es zeitweise so aussah, als ob uns am Wochenende der Winter bis in die tieferen Lagen besucht und Neuschnee fällt, setzt sich nun wohl doch die typisch herbstliche Luft durch. Selbst das Wetter in Winterberg wird eher herbstlich und es fällt kein Schnee in den nächsten Tagen. So haben wir es von Freitag bis Montag überwiegend mit vielen Wolken zu tun und zeitweise regnet es. Die Temperaturen liegen meist zwischen 8 und 13 Grad. Aus heutiger Sicht setzt sich diese Großwetterlage im Hochsauerland auch in der kommenden Woche fort: Es ist weiterhin mit eher wechselhaftem Tiefdruckwetter zu rechnen, Hochdruckgebiete setzen sich meist nur kurzzeitig durch. Die vorherrschende Windrichtung ist West-Südwest, ein verfrühter Wintereinbruch aus Norden mit Schnee im Sauerland ist vorerst vom Tisch.

Das Wetter rund um Winterberg auf dem Berg

Die Entwicklung der Berechnungen führender Wettermodelle waren in den vergangenen Tagen sehr spannend zu beobachten. Vor allem am Montag und Dienstag sorgten sie für Schweißperlen auf der Stirn einiger Beobachter, denn bis ins Tiefland wurde hier eine staatliche Schneedecke für das Wochenende berechnet. Die Ursache war eine Luftmassengrenze, die sich genau über der Mitte Deutschlands aufbauen sollte. Nach den neuesten Berechnungen wird sie nun aber nun doch ganz im Norden unseres Landes oder sogar über Dänemark zum Liegen kommen und uns so nicht oder kaum beeinflussen. Wir haben es dagegen nun durchweg mit recht milden Westwinden zu tun, die vor allem am Freitag, teilweise auch am Wochenende, immer mal wieder für Regenschauer und viele Wolken sorgen. Es stellt sich das klassische Herbstwetter ein, bei dem gerade die Berge öfters auch mal in den Wolken verschwinden und man die Heizung höher dreht und den Ofen anfeuert. Dies, obwohl die Temperaturen doch vergleichsweise mild bleiben. Sie erreichen an allen Tagen meist zwischen 8 und 10 Grad. Die Nächte bleiben aufgrund der vielen Wolken überwiegend mild und im frostfreien Bereich bei meist um oder über 5 Grad. Der Wind wird vielfach eine Rolle spielen, teils weht er auch stürmisch aus südwestlichen Richtungen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

In der Nacht zum Mittwoch wurde auch an unseren Wetterstationen rund um Marsberg, Hallenberg und Medebach, zumindest an denen, die direkt im Talbereich liegen, der erste Frosttag der Saison registriert. In Westheim waren es beispielsweise -0,3 Grad, an der Naturparkschule in Hallenberg -0,8, und an der Sekundarschule in Medebach -1,0 Grad. Dies sind für sternenklare Nächte im Oktober allerdings auch recht normale Temperaturen. In den kommenden Tagen werden die Nachtwerte nun wieder deutlich höher liegen, denn wir haben es mit vielen Wolken und Wind zu tun. Teilweise sinken sie daher sogar nicht unter die 10 Grad-Marke. So geht es am Freitagmorgen meist mild und mit vielen Wolken los. Zeitweise regnet es und dies wird sich über den Tag auch wenig ändern. Die Sonne darf man zwar nicht ganz abschreiben, sie wird sich insgesamt aber nur selten blicken lassen. Am Wochenende werden die Lichtblicke insgesamt größer sein. Die Tendenz von Samstag bis zum Wochenwechsel am Montag ist doch positiv. Am Samstag zeigt sich die Sonne zeitweise und Schauer gehören eher der Ausnahme an. Am Sonntag können sie wieder ein wenig häufiger werden. Zum Montag geht es wechselhaft bei etwas höheren Temperaturen weiter.

Das Wetter für den Nordkreis

Nachdem der erste kleine Wintereinbruch bis in die Täler nun doch abgeblasen wurde, müssen wir voraussichtlich bis zum Oktoberende nach Westen und Südwesten schauen. Dort haben die Tiefdruckgebiete viel Schwung aufgenommen und sie führen in den kommenden Tagen immer wieder feuchte und wolkenreiche Luft nach Brilon und Olsberg. So wird es bei uns schon am Freitag immer wieder regnen. Die Mengen können dabei schon etwas höher sein und insgesamt ist es ein trüber Tag. Der Wind ist dazu lebhaft, die Temperaturen liegen mit Werten von knapp über 10 Grad aber ein wenig über den normalen Werten für diese Jahreszeit. Am Samstag und Sonntag ändert sich dabei gar nicht mal so viel, wir schwanken meist zwischen knapp 10 Grad in den höchsten Lagen von Brilon und Olsberg und bis rund 13 Grad direkt an der Ruhr. Die Nächte sind nur wenig kühler, denn bei Wind und Wolken kann die milde Luft nach außen nur wenig abstrahlen. Die Sonne wird zumindest zeitweise mit von der Partie sein und dies gilt auch für den Montag. Regenschauer nehmen im Vergleich zum Freitag wieder deutlich ab, am wahrscheinlichsten sind sie noch am Sonntag.

Trend: Im weiteren Verlauf der kommenden Woche erwarten wir keine grundsätzliche Änderung. Tiefdruckgebiete schicken immer wieder viele Wolken und Wind in unsere Richtung. Zeitweise regnet es, die Luft bleibt dazu aber recht mild und die Nächte nahezu durchweg frostfrei.

