Schneeprognose fürs Sauerland: Neuschnee rund um Winterberg

Hochsauerlandkreis Die Schulferien fallen ins Wasser: es bleibt fürs erste regnerisch. Aber der Winter wird in ein paar Tagen wieder Schnee ins Sauerland bringen.

Die Sauerländer Regenzeiten halten auch zum Start ins neue Jahr noch an. Sowohl der Dienstag wie auch der Mittwoch sind verregnet mit größeren Niederschlagsmengen. Am Donnerstag weiter viele Wolken und einige Schauer, allerdings nicht mehr so kräftig wie an den Vortagen. Die Temperaturen bleiben erst noch deutlich im Plusbereich, gehen aber ab dann schrittweise zurück. Bei einem weiter grauen Himmel sind es am Freitag meist noch zwischen 2 und 8 Grad. Am Wochenende kommt dann in den Hochlagen der Frost zurück. Hier fallen auch die ersten Schneeflocken und in Richtung Sonntag und Montag dürfte dies dann auch in den Tälern so weit sein. Nachfolgend ist eine recht kalte Winterlage mit frostigen Nächten und Temperaturen um den Gefrierpunkt am Tag sehr wahrscheinlich.

Das Wetter auf dem Berg: Kahler Asten und Winterberg

Wie in den vergangenen Jahren sind auch diesmal die Weihnachtsferien absolut ins Wasser gefallen. Es war selbst auf dem Kahlen Asten nahezu durchweg schneefrei, sehr nass und dazu an vielen Tagen auch stürmisch. Ganz so wie es auch in den vergangenen beiden Jahren gewesen ist. Die erste Januarwoche setzt diesen Trend noch weiter fort, bevor es dann zum Ende der Ferien am Wochenende pünktlich wieder Winter wird. Zuvor müssen aber noch einige kräftige Niederschläge über Winterberg und seine Dörfer hinwegziehen und diese Niederschlagsphase beginnt bereits am frühen Dienstagmorgen. Tagsüber regnet es mit nur wenigen Unterbrechungen und teilweise auch kräftig. In den frühen Morgenstunden können sich in den höchsten Lagen noch einige Schneeflocken dazwischen mischen, schon bald wird es aber wieder deutlich milder und am Abend sind es selbst rund um den Kahlen Asten 6 Grad, in den tieferen Lagen sogar 8 oder 9 Grad. Am Mittwoch geht es mit windigem Schauerwetter weiter, es regnet immer wieder, die Sonne zeigt sich so gut wie nicht. Die Temperaturen gehen etwas zurück und dies ist auch der Trend für den Donnerstag, welcher aber weiterhin Plustemperaturen und einige Schauer bringt.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg:

Mit deutlich über 100 Liter im Raum Marsberg und fast 200 Litern zwischen Medebach und Hallenberg war der Dezember für die eigentlich trockene Medebacher Bucht ein sehr niederschlagsreicher Monat. Die Großwetterlage hat sich auch zum Beginn des neuen Jahres noch nicht geändert und so werden weitere Regenfälle von Dienstag bis Donnerstag die Pegel der Flüsse erneut ansteigen lassen. Voraussichtlich sind die Mengen aber nicht mehr so groß, dass wie kurz vor Weihnachten eine Gefahr für Häuser und Verkehrswege besteht. Der Dienstag ist ein durchweg bedeckter Tag und immer wieder regnet es, besonders zum Nachmittag auch länger anhaltend. Die Temperaturen liegen am Vormittag um 3 Grad und sie steigen bis zum Abend auf fast 10 Grad an. Wir befinden uns dann in einem sogenannten Warmsektor, der uns am Mittwoch und Donnerstag mit Durchzug von kräftigen Schauern wieder verlassen wird. Die dann vorherrschende Meeresluft ist aber weiterhin deutlich zu mild für Schnee und Frost. Die Temperaturen schwanken immer noch um 7 Grad plus, es regnet zeitweise und nur sehr kurz kann sich zwischen den Schauern auch mal die Sonne zeigen. Dazu bleibt der Wind lebhaft mit einigen Sturmböen.

Das Wetter für den Nordkreis: Brilon und Olsberg

Mit rund 1200 bis 1400 Liter Niederschlag war das Jahr 2023 auch rund um die Briloner Hochfläche und das Ruhrtal außergewöhnlich nass. Im Mittel fallen hier etwa 1000 Liter, in den Trockenjahren zwischen 2018 und 2022 waren es oftmals nicht mehr als 600 oder 700 Liter. Unsere Böden haben sich also nun deutlich erholt, sie können schon seit längerer Zeit kein Wasser mehr aufnehmen. So fließt auch das was in den kommenden Tagen vom Himmel fällt wieder direkt in die Flüsse ab. Die Mengen bleiben aber in einem kalkulierbaren Bereich, so dass neue Überschwemmungen eher nicht zu befürchten sind. So überquert am Dienstag ein kräftiges Niederschlagsgebiet die Ruhe und mit nur wenigen Pausen können bis zum Mittwochmorgen und 20 Liter pro Quadratmeter fallen. Dazu ist es windig und die Temperaturen steigen bis zum Abend auf 8 bis 10 Grad und damit auf deutlich zu milde Werte für diese Jahreszeit. Am Mittwoch kühlt es etwas ab, immer wieder ziehen Schauer vorbei und zwischendurch kann sich die Sonne nur sehr kurz mal zeigen. Wiederum sind dann 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter möglich. Am Donnerstag beruhigt sich die Lage etwas, die Tiefdruckgebiete werden langsam schwächer, trotzdem sind immer noch einige Schauer unterwegs. Bei Höchsttemperaturen um 6 Grad ist ein leichter Temperaturrückgang zu erkennen.

Der Trend für die nächsten Tage:

Am Wochenende kommt der Winter zurück. Zum Samstag fallen leichte Niederschläge zunächst in höheren Lagen als Schnee. Am Sonntag werden kaum noch 0 Grad erreicht, auch in der kommenden Woche bleibt es voraussichtlich kalt mit einigen Schneeschauern und leichten bis mäßigen Frost in den Nächten. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

