Schneeprognose fürs Sauerland: Wetterwende kommt Weihnachten

Hochsauerland/Winterberg. Nach einer sonnigen Hochdrucklage schwenkt das Wetter um. Es wird kälter und nass. Für Weihnachten sieht es mancherorts sogar nach Schnee aus.

Sehr ungemütliche und damit wenig besinnliche Zeiten direkt vor dem Weihnachtsfest im Hochsauerland stehen unsere bevor. Am Dienstag kommt im Tagesverlauf Regen auf, welcher zum Mittwoch in die Schauerform übergeht. Dazu ist es etwas kälter, mit einigen Flocken am Berg. Am Donnerstag folgt das nächste Tief mit viel Wind und neuem Regen. An Heiligabend sind die Chancen auf einige Schneeschauer bis in die Täler noch da. In höheren Lagen könnte sich auch eine dünne Schneedecke bilden. Hier gehen die Berechnungen aber weiterhin auseinander, so dass die Prognose noch unsicher ist. An den Weihnachtsfeiertagen könnte es allmählich etwas ruhiger werden, einige Schauer fallen zumindest in den Hochlagen rund um Winterberg teilweise als Schnee.

Lesen Sie auch

Das Wetter auf dem Berg

Wirklich ruhiges und besinnliches Weihnachts-, und Vorweihnachtwetter haben wir wohl anscheinend nicht verdient. Auch in den vergangenen Jahren ging es rund um die Feiertage oftmals hoch her. Meist war es mild mit Regen und viel Wind. Auf eben diese Situation müssen wir uns nun schon bereits einige Tage vor dem Fest einstellen. Nach einem freundlichen Montag schließen sich die letzten Wolkenlücken bereits am frühen Dienstagmorgen und im Tagesverlauf kommt Regen auf. Dieser ist zunächst leicht bis mäßig, gegen Abend kann es auch mal kräftiger regnen. Die Temperaturen liegen mit 3 bis 5 Grad im ungemütlichen Bereich. Zum Mittwoch erreicht etwas kältere Luft den Raum Winterberg und einige Schauer fallen teilweise auch als Schnee. Da die Niederschlagsmengen allerdings recht gering sind und die Temperaturen tagsüber knapp über dem Gefrierpunkt liegen bleibt wohl wenig davon liegen. Bereits am Abend kündigt sich dann mit einem auffrischenden Wind das nächste Tiefdruckgebiet an. Es überzieht uns in der Nacht zu Donnerstag und am Donnerstag selbst mit neuem Regen. Dazu wandelt sich der Wind allmählich zum Sturm mit Böen von 80 oder 90 km/h in der Spitze.

Das Wetter für die Medebacher Buch und Marsberg

Nach einigen sehr milden und windigen Tagen gab es in der Nacht zu Montag in den Tälern der Medebacher Bucht und des Raum Marsbergs zumindest in Bodennähe wieder leichten Frost. Dieses kurze Gastspiel des Winters hält sich allerdings nicht allzu lange. Eine kräftige Westströmung sorgt in dieser Woche dafür, dass sich Kaltluft aus Nordeuropa bei uns nicht halten kann und wir es mit eher stürmischem Herbstwetter zu tun haben. So ziehen nach einem teilweise freundlichen Montag am Dienstag schnell dichte Wolken auf und diese bringen ab den Mittagsstunden auch zeitweise Regen. Die Temperaturen liegen meist um 6 Grad, wir befinden uns also recht weit vom Schnee entfernt. In den höchsten Lagen der Region, nahe der Stadtgrenzen zu Winterberg und Willingen, kann es am Mittwoch zwar einige Flocken geben, selbst hier bleibt allerdings kaum etwas liegen. In den Tälern ist es weiter der reine Regen, der allerdings auch mal Pausen macht. Einige Sonnenstrahlen sind am Mittwoch mal mit dabei, mit diesen sollte man zum Donnerstag aber nicht rechnen, denn ein neues Tief bringt wieder zeitweise Regen. Zudem wird der Wind immer mehr ein Thema, der in freien Lagen stürmisch ist.

Das Wetter für den Nordkreis

Der Raum Olsberg war am Sonntag mit südlichen Winden und einem leichten Sauerlandföhn das Gebiet mit den wärmsten Temperaturen der Region. So kletterte das Thermometer beispielsweise an der neuen Wetterstation in Steinhelle auf 10,3 Grad in die Höhe. Von der Sonne, die uns auch am Montag noch für viele Stunden beglückte, müssen wir uns für den Rest der Woche aber abgesehen von kurzen Phasen meist verabschieden. Wir haben es mit sehr ungemütlichen Tiefdruckwetter zu tun, welches immer wieder dicke Wolkenpakete und auch viel Regen in unserer Region führt. Winterliche Bedingungen sind vorerst nicht zu erwarten. So bringt bereits der Dienstag zeitweise nasses von oben. Besonders in der zweiten Tageshälfte regnet es immer wieder, zum Mittwoch macht der Regen auch mal Pausen. Es fallen einzelne Schauer, die rund um den Langenberg auch mit etwas Schnee vermischt sind. Winterlich ist es aber selbst hier oben nicht und im Tal erreichen die Temperaturen weiterhin Höchstwerte um 5 Grad plus. Zum Donnerstag hin steigen die Werte dann noch um das ein oder andere Grad an. Dazu ist es meist bedeckt und zeitweise fällt Regen. Chancen für die Sonne sind im Gegensatz zum Mittwoch kaum vorhanden. Dazu lebt der Wind immer mehr auf und erreicht teilweise Sturmstärke.

Trend: Das kommende Wochenende mit Heiligabend am Sonntag wird weiterhin sehr ungemütlich mit vielen Niederschlägen, welche Heiligabend zumindest in höheren Lagen teils als Schnee fallen. An den Feiertagen noch sehr unsicher. In weiten Teilen des Sauerlandes sollte man sich aber nicht auf Schnee einstellen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon