Winterberg hat sich wieder in ein Winter-Wonder-Land verwandelt

Fotostrecke Schneewalze in Winterberg: Bilder aus dem Winterwunderland

Winterberg. In Winterberg hat es kräftig geschneit und den Urlaubsort in eine weiße Winterlandschaft verwandelt. Hier finden Sie die spektakulärsten Bilder.

Für Schneefans waren die vergangenen Tage im HSK ein purer Genuss. Bereits am Dienstag waren 20 Zentimeter Neuschnee in der Region gefallen. Am Mittwoch kamen noch einmal weitere zehn Zentimeter hinzu. Viele machten sich auf den Weg nach Winterberg um die weiße Pracht zu bestaunen.

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

Schneeexplosion im HSK- Winterberg jetzt ganz in Weiß Es hat mal wieder heftig geschneit im HSK. Besonders in Winterberg freuen sich Besucher, Skifahrer und Schneewanderer über die dicke Schneedecke. Foto: Benedikt Schülter

So wie Sarah Sokol und Christopher Scherrat, die ihre kleine Tochter Ella auf einen Schlitten hinterher zogen. „Es ist einfach herrlich und für unsere Tochter, ist das natürlich ein Highlight“, schwärmte Vater Scherrat. Auch die beiden britischen Touristen aus Cambridge in England, Helen und Chris Davison zeigte sich begeistert von der Schneepracht. „So etwas haben wir bei uns leider nicht. Es ist einfach wunderschön hier“, sagte Chris Davison.

Lesen Sie auch: Jugendliche Chaoten im Cineplex Brilon bei Creed 3

Nach einer milderen Phase am kommenden Donnerstag (9. März) und Freitag (10. Märzt) zeigt sich das Wochenende wieder kälter und auch mit einigen Sonnenstrahlen. Aktuell sind in der Region rund 50 Lifte geöffnet und 29 km Loipen gespurt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon