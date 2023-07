Schneller surfen und streamen: O2 startet 5G in Brilon

Symbolbild: So sieht ein Mobilfunkturm mit dem neuen 5G-Standard aus. Dieser steht in Düsseldorf auf einem Hochhaus.

Brilon. Der neue Standort in Brilon ergänzt das bestehende 2G- und 4G-Netz von O2 in der Region.

Der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica hat in Brilon einen neuen Standort für den schnellen 5G-Mobilfunkstandard in Betrieb genommen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Der Netzbetreiber plant, weitere Standorte im Rahmen seiner 5G-Ausbauoffensive zu erschließen. Damit sollen die Kunden von höheren Downloadgeschwindigkeiten, kürzeren Reaktionszeiten und neuen Anwendungsmöglichkeiten profitieren. Der neue 5G-Standort befindet sich im Ortsteil Hoppecke und ergänzt das bestehende 2G- und 4G-Netz von O2 in der Region.

Lesen Sie auch:EU-Verbot: Steht das Vogelschießen vor dem Aus?

Das Smartphone muss 5G auch können

Um die Vorteile von 5G nutzen zu können, benötigen die Kunden ein 5G-fähiges Smartphone und einen 5G-fähigen Mobilfunktarif. Der neue 5G-Standard soll nicht nur die private Nutzung von Social Media, Musik- und Videostreaming, Mobile Gaming oder Virtual/Augmented Reality verbessern, sondern auch industrielle Anwendungen wie die Vernetzung von Maschinen und Anlagen oder das autonome Fahren ermöglichen.

Bis 2025 soll die ganze Bevölkerung mit 5G versorgt werden

Lesen Sie auch: Nach dicker Luft knallt´s und dann gibt´s Sauerländer Sommer

„5G ist der Turbo der Digitalisierung für Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland. Wir schaffen mit unserem leistungsstarken 5G-Netz von O2 die entscheidende Grundlage für eine noch bessere Vernetzung und neue digitale Anwendungen. Wir haben unseren 5G-Ausbauturbo gezündet und investieren so viel in unser Netz wie nie zuvor“, sagt Markus Haas, CEO von O2 Telefónica Deutschland. O2 Telefónica hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, bis 2025 die gesamte Bevölkerung mit 5G zu versorgen. Dafür investiert der Anbieter aktuell jährlich über eine Milliarde Euro in ein verbessertes Mobilfunknetz. Parallel zum 5G-Ausbau wird auch das bereits ausgebaute 4G-Netz weiter erweitert und aufgerüstet, um eine gute Abdeckung zu gewährleisten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon