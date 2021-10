Schock für Bigge: Elisabeth-Klinik stoppt ihre Erweiterung

Olsberg/Bigge. Nach dem Abriss der Bildungswerkstatt in Bigge legt die Klinik ihre Baupläne bis auf Weiteres auf Eis. Diese Gründe führt die Leitung an:

In Bigge herrscht Schockzustand. Nach langen teils harten Diskussionen über den Abriss der Bildungswerkstatt und die Erweiterung der Elisabeth-Klinik in Bigge gibt die Klinikleitung nun ein überraschendes Update: Die geplante Erweiterung wird bis auf weiteres nicht stattfinden. Die Stadt Olsberg hatte trotz langer Proteste der Bürgerbewegung „Bigge Aktiv“ entschieden, eine knapp 550 Quadratmeter große Teilfläche des Grundstücks, auf dem sich die Bigger Martinus-Grundschule befindet, an die benachbarte Elisabeth-Klinik zu verkaufen. Als Grund waren zum einen die attraktive medizinische Versorgung aber auch die Klinik als großer Arbeitgeber ins Feld geführt worden.

Elisabeth-Klinik in Bigge: Geschäftsführer verweist auf Kostenexplosion

Schon in den Sommerferien wurde die Bildungswerkstatt in der Schulstraße abgerissen, damit der Anbau der Elisabeth-Klinik beginnen kann. Hier sollten OP-Säle entstehen. Der Bau ist aber bis auf weiteres abgesagt. Das bestätigt Frank Leber, Geschäftsführer der Elisabeth-Klinik gGmbH auf Anfrage der WP Brilon. Als Grund gibt er in einem sehr knapp gehaltenen Statement am Telefon die „Kostenexplosion in der Baubranche“ an. Die aktuelle Kostenschätzung liege 44 Prozent über der Grobkostenschätzung vom Januar 2021. Die Kosten würden die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens in Frage stellen.

Ein weiterer Grund seien auch die in NRW beginnenden Verhandlungen zum Krankenhausplan. Das Ergebnis der Verhandlungen, die auch eine Zentralisierung von Leistungen vorsähen, wolle man abwarten: Und weiter: „Danach wird man noch einmal zielgenauer abschätzen können, in welcher Art und Weise Bedarf für den OP-Anbau weiterhin besteht.“

Bürger in Bigge wegen des Abriss der Bildungswerkstatt in Schockstarre

Die Bürger in Bigge scheinen wie vor den Kopf gestoßen, erste Rückmeldungen zeigen, dass die Stimmung sehr verärgert scheint. Die Stadt Olsberg hat bisher keine offiziellen Mitteilungen zu dem Sachverhalt herausgegeben. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Entscheidung, die Klinikerweiterung auf Eis zu legen, Thema im Bauausschuss der Stadt Olsberg sein wird, der am heutigen Donnerstag um 17 Uhr stattfinden wird.

