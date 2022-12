Schockanrufe in Olsberg und Brilon: Die Polizei sucht Hinweise zu den Tätern.

Polizei Schock in Olsberg: „Ihr Sohn sitzt in Untersuchungshaft“

Olsberg. „Ihr Sohn sitzt in U-Haft, er war in einen Unfall verwickelt“ – mit diesen Worten machen Betrüger einer Frau aus Olsberg Angst. Eine fiese Masche

In Olsberg ist eine Frau Opfer von einer Trickbetrügerin geworden. Mit derselben Masche waren Kriminelle zuletzt in Brilon erfolgreich gewesen. Die Polizei sucht nun zeigen.

Am Montag (19. Dezember) gegen 13:45 Uhr erhielt nach Angaben der HSK-Polizei eine Frau einen Anruf von einem Betrüger. Der Täter gab sich als Polizist aus und erzählte der Frau, dass ihr Sohn in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war und nun in Untersuchungshaft säße. Die Frau müsse eine Kaution für ihren Sohn bezahlen.

Lesen Sie auch: „Der Kampf um die letzte Ibu-Flasche ist ausgebrochen!“

Frau übergibt fünfstelligen Betrag an Betrüger

Die Dame glaubte die Geschichte des Betrügers und übergab einen niedrigen fünfstelligen Betrag an eine vermeintliche zivile Polizistin an ihrer Haustür.

Beschreibung der Täterin

Lesen Sie auch:Brilon: Spektakulär – wie dieses Auto dort landete

Die angebliche Polizistin wird wie folgt beschrieben: Circa 25 Jahr alt, etwa 1,60 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Haare, die zu einem Dutt zusammengebunden waren, schwarze flache Stiefel, schwarze Leggins, schwarze Steppjacke. Die Frau soll gehbehindert gewesen sein. Nach der Geldübergabe sei sie mit einem schwarzen Kleinwagen in Richtung Innenstadt gefahren.

Hinweise bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon