Schockanrufe: „Ihr Sohn hat einen schweren Unfall ausgelöst“

Hochsauerlandkreis/Korbach. Die Polizei warnt vor Schockanrufen. Die Betrüger geben sich als Polizisten aus und konfrontieren meist Senioren mit einer schlimmen Nachricht.

Aktuell kommt es in im Raum Korbach und Diemelsee zu einer Welle betrügerischer Telefonanrufe. Bei der Polizei wurden bisher etwa zehn Fälle gemeldet. Die Täter gaben sich in den meisten Fällen als Polizeibeamte aus und erzählten alle eine ähnliche Geschichte.

Lesen Sie auch:Ärztin zu Erkältungswelle im HSK: Viermal mehr Kinder krank

Sie schockieren die Angerufenen, überwiegend Seniorinnen und Senioren, mit einer schlimmen Nachricht: Ein naher Angehöriger, zum Beispiel der Sohn oder die Tochter, habe einen schweren Unfall verursacht, weshalb nun sogar eine Haftstrafe drohe. Um dies zu vermeiden, müsse sofort eine hohe Kaution gezahlt werden.

Schockanrufe bei Betrügern aktuell eine beliebte Masche

Im Hochsauerlandkreis kommen solche Betrugsversuche regelmäßig vor. „Schockanrufe sind bei Betrügern aktuell eine besonders beliebte Masche“, sagt HSK-Polizeisprecher Holger Glaremin. Sie kommen in unterschiedlichen varianten vor. Die Nachricht vom vermeintlichen Unfall eines Verwandten ist dabei besonders perfide.

Lesen Sie auch: Corona: Warum die Zahlen im HSK bald wieder steigen könnten

Lesen Sie auch:Frontal-Crash bei Medebach: Polizei über die Unfall-Ursache

Im Raum Korbach fielen die Betrüger nicht auf die Betrüger herein. Die Angerufenen reagiert alle richtig: Sie legten auf, riefen teilweise ihre Angehörigen an und ließen sich bestätigen, dass die Geschichte der Anrufer nicht stimmte. Anschließend verständigten sie die Polizei. Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen.

Tipps der Polizei

Da auch immer wieder, überwiegend Seniorinnen und Senioren, auf die Masche der Betrüger hereinfallen, warnt die Polizei eindringlich vor diesen betrügerischen Schockanrufen und gibt folgende Tipps:

-Die Polizei ruft nach Unfällen nicht bei Angehörigen an und fordert hohe Geldsummen. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

-Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

-Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht.-Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache.

-Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern.

-Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

-Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

-Informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110, und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon