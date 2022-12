Schöne Melodien stimmen in Hallenberg auf Weihnachten ein

Hallenberg. Sängerin Femke Soetenga überzeugte das Publikum mit ihrer Stimme. Die Glanzlichter setzten Mario Stork am Klavier und Astrid Naegele am Cello.

Weihnachtskonzerte gibt es in diesen Tagen viele. Aber die Musical-Weihnacht unter dem Motto „Flo & Friends“ ist nach wie vor etwas Besonderes und hätte durchaus mehr Publikum in der Stadthalle verdient gehabt.

Die mittlerweile zur guten Tradition gewordene Reihe mit dem früheren Freilichtbühnen-Regisseur Florian Hinxlage und seinen musikalischen Freunden war zum vierten Mal in Hallenberg zu Gast und ein voller Erfolg. Knapp drei Stunden erklangen fröhliche und besinnliche Musical- und Weihnachtsmelodien.

Erinnerungen an die Kindheit

Darius Merstein-MacLeod glänzte mit seiner kraftvollen Stimme und deren einzigartigem Timbre u.a. in seinen Paraderollen des Jekyll & Hyde aus dem gleichnamigen Musical. Mit dem polnischen Weihnachtslied „Lulajze“ weckte Merstein bei einer Zuschauerin Erinnerungen an die Kindheit und ungeahnte Emotionen. Eines der Highlights des Abends aber war das Duett „The Prayer“, in grandioser Manier von Merstein und Femke Soetenga präsentiert. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war jedem Zuschauer klar, dass da Top-Stars des Musicals in Hallenberg gastieren.

Der Förderverein Hallenberg (hier der Vorstand mit Michael Kronauge, Georg Glade und Markus Kappen) hatte Fermke Soetenga zu einer Lesung eingeladen. Foto: Privat / WP

Femke Soetenga hat in ihrer Karriere nahezu alle großen Musicalpartien gesungen. Ihr Besuch in Hallenberg war eingebettet in Vorstellungen von „Evita“ in Pforzheim am Freitag und von Cabaret in Bonn am Sonntag – selbstverständlich in den Hauptrollen. Und ihre Klasse bewies sie eindrucksvoll am Konzertabend. Das holländische Musical „Joe“ ist in Deutschland nahezu unbekannt, brachte aber einen der wundervollsten Musicalsongs hervor: Das „Inspiratje“ präsentierte Soetenga mit Hingabe und Leidenschaft. Beeindruckend auch das Duett „Freundschaft“ zusammen mit Florian Hinxlage.

Der Käsekuchenmann

Für die Künstlerin hatte sich der Besuch in Hallenberg mehrfach gelohnt. Nach dem umjubelten Konzert am Samstag stellte Femke Soetenga im Kump ihr Buch „Der Käsekuchenmann“ auf Einladung des Fördervereins Hallenberg vor. Das Buch bietet Kurzgeschichten über ihren Alltag auf und neben der Bühne, im Zug und in der Liebe. Man merkte der Künstlerin an, das sie nicht nur Sängerin und Musicaldarstellerin ist, sondern auch Autorin, Dozentin und Schauspielerin.

So schilderte sie die Überraschung ihres Vaters, als er im Navi seines neuen Autos die Stimme seiner Tochter hörte, denn Femke hat in Holland auch ein Navigationssystem besprochen. Sie berichtete über lustige Irritationen bei der Aussprache ihres Namens und stellte auch klar, dass mit dem „Käsekuchenmann“ ihr „Ex“ gemeint ist. Der mochte im Gegensatz zu ihr nicht den cremigen, amerikanischen Cheesecake, sondern die deutsche Käsekuchenvariante. Das konnte nicht gutgehen...

Stimmgewaltig und facettenreich

Zurück zum Konzert, wo Hinxlage selbst das Publikum in die Welt des Glöckners von Notre Dame („Draußen“) entführte und zum Beispiel als Inspektor Javert („Sterne“) stimmgewaltig und facettenreich brillierte. Im Duett mit Merstein bewiesen beide ihre interpretatorischen Fähigkeiten. Klasse! Doch die Glanzlichter des Abends setzten faktisch die beiden Musiker Mario Stork am Klavier und Astrid Naegele am Cello. Ihre Hingabe zur Musik und ihre Leidenschaft zum Genre Musical sieht und hört man ihnen durchgehend an. Ein Reingenuss für die Ohren! Abgerundet wurde der Abend von der traditionellen „Weihnachtsbäckerei“ und einem wunderschön, dreistimmigen „Stille Nacht“.

Michael Kronauge vom ausrichtenden Förderverein Hallenberg hatte die Gäste begrüßt und sich besonders bei Valentin Eppner und Marcel Sauret bedankt, die auch in diesem Jahr die Technik gestellt und betreut haben. Sein Dank galt auch dem Kegelclub „Die Lichtscheuen“ die die Bewirtung für den Förderverein übernommen hatten. Bleibt zu hoffen, dass die Konzertreihe zu Weihnachten und auch die „Musical Night“ auf der Freilichtbühne ihre Fortsetzung finden

