Schränke durchwühlt: Einbruch in Hallenberger Grundschule

Die neuen Betreuungsräume für die Grundschule in Hallenberg. In die Schule wurde nun eingebrochen.

Hallenberg. Unbekannte Täter sind in die Grundschule in Hallenberg eingebrochen. Sie haben die Räume durchsucht. Ob etwas fehlt, ist unklar.

Unbekannte sind in die Grundschule in Hallenberg eingebrochen. Die Hintergründe zu der Tat sind bisher unklar.

Täter durchwühlen Schränke und Räume der Grundschule Hallenberg

Die Polizei gibt an, dass die unbekannten Täter im Zeitraum vom 2. November, 15.30 Uhr, bis zum 3. November, 7.15 Uhr, in den Bürotrakt der Grundschule in Hallenberg eingebrochen sind. Sie haben ein Fenster aufgehebelt und sind so in das Innere des Gebäudes gelangt. Hier haen sie die Räume und Schränke durchsucht. Es ist bislang nicht bekannt, ob die Täter hierbei Gegenstände mitgenommen haben.

