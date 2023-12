Schüler der Marienschule Brilon treffen Bundespräsidenten

Zwei Marienschüler der 7. Klasse, im Bild Jana Buchgeister, waren in das Schloss Bellevue und den Schlosspark in Berlin eingeladen und trafen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Zwei Marienschüler der 7. Klasse, Laurenz Hoppe und Jana Buchgeister, warn jetzt in das Schloss Bellevue und den Schlosspark in Berlin eingeladen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte an diesem Wochenende Menschen aus ganz Deutschland eingeladen, die mit ihrem herausragenden ehrenamtlichen Einsatz zu einer lebendigen Zivilgesellschaft beitragen.

Laurenz und Jana, sowie weitere Marienschülerinnen und -schüler, hatten bereits im vergangenen Schuljahr, im Februar und März 2023, fleißig Wohlfahrtsmarken verkauft. Sie waren als Einzelverkäufer in ihrer Freizeit unterwegs und boten die Briefmarken bei Firmen, Verwandten und Nachbarn zum Verkauf an. Laurenz und Jana waren dabei besonders erfolgreich und belegten somit intern die Plätze 1 (Laurenz Hoppe) und 2 (Jana Buchgeister) an der Marienschule.

Ein solcher ehrenamtlicher Einsatz mit so großem Erfolg ist keine Selbstverständlichkeit in einer digitalisierten Welt und wurde von der Caritas gewürdigt, indem sie die beiden einluden, am diesjährigen Bürgerfest, einem Fest für das Ehrenamt, teilzunehmen.

Die Einladung nahmen Laurenz und Jana gerne an und machten sich mit ihren Familien auf den Weg nach Berlin. Dort hatten sie Gelegenheit, den Bundespräsidenten zu treffen und den Berliner Amtssitz des Bundespräsidenten mit dem Park und den Amts- und Repräsentationsräumen aus nächster Nähe kennenzulernen.

Frank-Walter Steinmeier dankte allen Besuchern und stellte die Bedeutung von Ehrenamt dar: „Die alle sind Vorbilder! Die alle sind Mutmacher! Und das Beste ist, wie ich finde: Sie sind nicht allein! Ob Bahnhofsmission, ob Lesepate im Kiez oder Trachtenverein: Sie alle sind Deutschland! Sie alle, liebe Gäste, die genannten und die ungenannten, stehen für die Vielen, die unser Land tagtäglich zusammenhalten. Sie sind das wirklich starke Rückgrat unserer Demokratie. Für alles, was Sie tun, will ich Ihnen nicht nur heute, aber auch heute, den ganz herzlichen Dank im Namen des ganzen Landes sagen.“

Was sind Wohlfahrtsmarken?

Wohlfahrtsmarken (und Weihnachtsmarken) sind Briefmarken mit einem Zuschlag auf den regulären Portowert. Der Erlös aus dem Verkauf wird für soziale Aufgaben verwendet, z.B. werden Jugend- und Altenarbeit, Kranke und Menschen mit Beeinträchtigungen, aber auch Opfer von Kriegen und Naturkatastrophen unterstützt.

