Schützen aus dem Altkreis Brilon können 10.000 Euro gewinnen

Altkreis Brilon. Vereine aus Siedlinghausen und Madfeld sind schon dabei: Gemeinsam mit Veltins läuft unser Wettbewerb ReStart. Es gibt 10x 1000 Euro zu gewinnen.

Mit der Aktion ReStart unterstützt diese Zeitung gemeinsam mit der Veltins-Brauerei die Schützen aus dem Verbreitungsgebiet mit 10.000 Euro. Jeder Verein kann sich noch bewerben und sein Projekte zur Abstimmung stellen - aus der heimischen Region rund Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg sind bereits zwei Vereine dabei. Wir stellen sie in Kurzform vor.

Lesen Sie auch:Winterberger Familie mit kleinem Gepäck auf großer Reise

Schützenbruderschaft Siedlinghausen

Die Schützenbruderschaft Siedlinghausen stellt sich mit dem Projekt „Dinner, Führungen, Grillabend, Schützenlied“ vor. In der Bewerbung heißt es: „Im Juli gab es ein Onlinevogelschießen. Dort gab es neben der Königswürde auch außergewöhnliche Events zu gewinnen. So kann sich eine Gruppe über ein Candle-Light Dinner in der Schützenhalle freuen. Eine 2. Gruppe ist zu einer Führung durch die Schützenhalle geladen. Hier gibt es interessante Einblicke und auch die Verköstigung kommt nicht zu kurz. Für unsere Jungschützen war die Corona-Zeit eine Herausforderung. Über 2 Jahre konnten keine neuen Mitglieder angeworben werden. Daher haben wir zum 16.10. alle interessierten Jugendlichen zu einem gemütlichen Grillabend eingeladen, was uns viele neue Jungschützen beschert hat. Für unsere Mitglieder haben wir amüsante Video-Clips gedreht. Besonders ist dabei das Schützenlied: Aus zahlreichen Video-Zusendungen haben wir einen Chor zusammengeschnitten: https://youtu.be/s-X3o_IHtqI Mit diesen kreativen Aktionen sind wir bereits mitten im Restart. Mit dem Preisgeld würden wir diese kleinen Events und geplante Arbeiten an der Halle finanzieren.“

Foto: Sascha Kertzscher / Westfalenpost

Schützenbruderschaft St. Margaretha Madfeld

Die Schützenbruderschaft St. Margaretha Madfeld bewirbt sich mit dem Projekt „5. Jahreszeit | ReStart Karneval“. In der Bewerbung heißt es: „Wir machen damit weiter, womit wir vor fast 2 Jahren aufgehört haben - dem Karneval! Tatsächlich hat das letzte „richtige“ Fest in unserer Schützenhalle am Rosenmontag 2020 stattgefunden. Seitdem waren Vorstand und Offiziere zwar nicht untätig, dennoch sind für den Neustart noch einige Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten zu erledigen. Dazu gehört natürlich auch das Thema „Desinfektion & Hygiene“. Wir sind optimistisch, dass wir mit den geplanten Vorkehrungen den Karneval wie gewohnt feiern dürfen und freuen uns endlich mal wieder auf ein hoffentlich volles Haus. Nach zwei Jahren Zwangspause möchten wir den Narren aus nah und fern ein ganz besonders Programm präsentieren, die Vorbereitungen dafür sind bereits im Gange! Die 1.000 Euro Eventprämie wären ein tolles „ReStartKapital“. In diesem Sinne: Madfeld Helau! Westfalenpost Helau! Veltins Helau!“

Lesen Sie auch: Gastronom aus Winterberg: Keine Chance auf Weihnachtsfeiern

Jetzt noch bewerben

Schützenvereine und Bruderschaften sind eingeladen, ihre Lösungen und Ideen für zukünftige Veranstaltungen oder Vereinsaktivitäten zum Neustart zu präsentieren. Alle weiteren Infos unter wp-restart.de Vom 3. November um 10 Uhr bis 24. November um 12 Uhr stimmt im Online-Voting das Publikum über die verschiedenen Ideen und Konzepte der Schützenvereine täglich ab. Es wird bei der Abstimmung nur einen Durchgang geben. Während des Online-Votings können sich noch bis zum 9. November weitere Schützenvereine und Bruderschaften bewerben. Alle Vereine, die am 24. November, 12 Uhr mindestens 1000 Stimmen gesammelt haben, qualifizieren sich für das Juryvotum. Im Anschluss an die Publikumsabstimmung tagt eine Jury und wählt die Schützenvereine und Bruderschaften aus, die die kreativsten Konzepte und Ideen präsentieren, Veranstaltungen vorstellen oder neue Planungen für den Neustart vorstellen. Es gibt Preise im Wert von 10.000 Euro zu gewinnen. Diese werden in Form von 10 Event-Prämien je 1000 Euro ausgelobt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon