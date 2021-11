Schützenbruderschaft St. Sebastian Bigge plant Schützenfest

Bigge. Die Schützenbruderschaft St. Sebastian in Bigge plant das Schützenfest 2022 und hat schon erste Informationen. Im Verein gibt es Veränderungen.

Zur Herbstgeneralversammlung der Schützenbruderschaft St. Sebastian konnte Major Dominik Flügge 112 Mitglieder in der Bigger Schützenhalle begrüßen. Aufgrund der Coronalage fand die Sitzung in der Rundhalle statt. In seinen Jahresberichten blickte Flügge auf die Jahre 2019 und 2020 zurück. Während 2019 normal ablief, fiel der Bericht für 2020 sehr kurz aus. Die Prunksitzung im Februar war bereits die letzte Veranstaltung für das Jahr 2020 in der Bigger Schützenhalle. Wichtige Baumaßnahmen wie die Fachwerkrenovierung konnten nur unter schwierigen Coronabedingungen durchgeführt werden.

Geschäftsführer Edgar Stuhldreher gab einen umfassenden Kassenbericht für die Jahre 2019 und 2020 ab. Dominik Flügge bedankte sich bei Geschäftsführer Stuhldreher und Rendant André Lehmann für die hervorragende Arbeit. Die Versammlung erteilte dem Vorstand Entlastung und wählte für den ausscheidenden Kassenprüfer Thomas Allesch, Stefan Menke als neuen Kassenprüfer.

Ehrungen bei der Schützenbruderschaft St. Sebastian Bigge

Christian Humpert umrahmte die Ehrungen der Jubilare mit 40-, 50-, 60-, 65-, und 70-jähriger Mitgliedschaft mit seiner sehr amüsanten Zeitreise in die Eintrittsjahre der Jubilare.

Folgende Schützenbrüder konnten für ihre lange Vereinszugehörigkeit geehrt werden:

70 Jahre: Alfons Frigger, Josef Röttger, Hans Lettermann;

65 Jahre: Heinz Grewe, Fred Paul, Hans Schmitte, Rudolf Fischer, Robert Keuthen, Fritz Stappert;

60 Jahre: Dieter Deimel, Robert Fischer, Dieter Funke, Ferdi Gerke, Winfried Meyer, Klaus Neumann, Rudolf Schneider, Manfred Bange, Richard Bange, Hans-Dieter Becker, Arnold Busch, Friedrich Funke, Wolfgang Göddecke, Jochen Greitemann, Peter Mettner, Günter Schneider, Edmund Wagner;

50 Jahre: Leonhard Benk, Johannes Brüschke, Heribert Deimel, Hans-Dieter Deimel, Karl-Wilhelm Fischer, Udo Freisen, Franz-Josef Friederichs, Richard Gudermann, Berthold Kersting, Ulrich Körner, Bernd Körner, Heinz Kussmann, Werner Neuhäuser, Klaus Ortmann, Hans-Jörg Rosenhöfer, Josef Wieners, Albert Canisius, Hubert Hillebrand, Ludger Kaiser, Hans-Jürgen Mansfeld, Felix Naber, Günther Rath, Willibert Stegmann;

40 Jahre: Thomas Becker, Horst Bialowons, Herbert Croonenberg, Ludger Fischer, Toni Franken, Markus Henke, Michael Hoffmann, Bernhard Jenderek, Ferdinand Koch, Berthold Kotthoff, Matthias Lahme, Horst Rautenberg, Elmar Reuter, Ludger Rüther, Heinz-Peter Schikora, Andreas Schütte, Günter Wessel, Berthold Borggrebe, Burkhard Canisius, Wolfgang Fischer, Dieter Flügge, Karl-Josef Hoffmann, Hubertus Hüttemann, Ulrich Lettermann, Ralf Ortmann, Michael Overhageböck, Martin Overhageböck, Martin Rohleder, Markus Röttger, Uwe Sachse, Jürgen Schäfer, Gerd-Josef Schneider, Hans Schulte-Nölke, Günther Wagner

Neuwahlen in der Schützenbruderschaft

Bei den Neuwahlen begann sich dann das Personalkarussell zu drehen:

Hauptmann Gerhard Schültke (23 Jahre Vorstandsarbeit), Geschäftsführer Edgar Stuhldreher (15 Jahre) und Zugoffizier Werner Niggemann (26 Jahre) stellten sich nicht mehr zur Wahl. Dominik Flügge bedankte sich bei ihnen für ihre geleistete Arbeit. „Mit den drei ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Gerhard Schültke, Edgar Stuhldreher und Werner Niggemann gehen nicht einfach nur drei Vorstandsmitglieder, sondern drei absolute Institutionen des Vorstandes“, so Dominik Flügge. Alle drei haben sich für den Verein besonders verdient gemacht und somit wurden sie auf Antrag des Vorstands in den Ehrenvorstand gewählt.

Orden für besondere Dienste Erstmalig wurden die verdienten Vorstandsmitglieder im Rahmen der Generalversammlung geehrt. Auf Kreisebene hat man sich darauf verständigt, dass die Ehrungen für Verdienste und für besondere Verdienste von den Vereinen eigenständig durchgeführt werden. So konnte Dominik Flügge den Vorstandsmitgliedern Peter Wirth, Wolfram Stappert, Matthias Henning und Edgar Stuhldreher den Orden für besondere Dienste verleihen.

Die Versammlung wählte als neuen Hauptmann Ralf Möller, bisher Fähnrich im zweiten Zug. Den Posten des Geschäftsführers übernimmt der bisherige Rendant und zweite Geschäftsführer André Lehmann, den Posten des Rendanten übernimmt Björn Stuhldreher. Der dadurch frei gewordene Posten des Schriftführers wird von Peter Wirth, bisher Zugführer im zweiten Zug, besetzt. Die Offiziere im zweiten Zug Dirk Brüschke, Frank Maiworm, Wolfram Stappert und Ralph Freisen stellten sich ebenso wie Schellenbauträger Jakob Kosowski und Hausvorstand Matthias Henning zur Wiederwahl. Neu in den Vorstand wurden Jannis Vollmer, Max Wehning und Jungschützenkönig Franz Müller gewählt.

Planungen für das Schützenfest 2022 laufen auf Hochtouren

Die Planungen für das nächste Jahr laufen bereits, so konnte das Blasorchester Brilon wieder als Festmusik für das Schützenfest 2022 gewonnen werden. Den Festzug am Sonntag verstärkt erstmalig der Musikzug Medebach. Die Pachtgespräche und die Planungen zur Preisgestaltung laufen aktuell auf Hochtouren.

Da gerade die Schausteller unter der Coronazeit ordentlich zu leiden haben, hat die Schützenbruderschaft seinem langjährigen Schausteller, der befreundeten Familie Hornig, ein Sauerländer Flachgeschenk zukommen lassen. Rüdiger Hornig hat sich darüber sehr gefreut und herzlich bedankt.

Zum Schluss bedankte sich Dominik Flügge beim ÜKuK-Team für die beiden Corona-Ausgaben. Trotz ausgefallenen Schützenfesten ist es der Redaktion gelungen, zwei tolle Ausgaben zu erstellen.

