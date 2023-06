Schützenfest in Brilon: Das ganze Programm im Überblick

Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Brilon lädt vom 24. bis 26. Juni zum Schützenfest. Was Besucher von Samstag bis Montag erwartet.

Brilon. Wenn am Samstag um 13.30 Uhr alle Kirchenglocken in Brilon läuten, so ist das das untrügliche Zeichen: „Ab sofort Ausnahmezustand in Brilon, die St. Hubertus Schützenbruderschaft bittet zum großen Fest der Sauerländer.“

Kaum ist das Glockengeläut verstummt, tritt der Vorstand auf dem Markt zum Abholen der Fahnen, der Darbringung der Ständchen sowie zum Aufsetzen des Vogels an. Nach dem Einmarsch in die festlich geschmückte Halle und einem kleinen Konzert stehen ab 20 Uhr noch einmal Helmut Tilli und Luzia Becker, die vor 25 Jahren regierten, und Hans-Werner Beule und Monika Karte, die vor 40 Jahren Königspaar waren, im Mittelpunkt.

Orden und Blumen gibt es auch für Peter und Margret Lüke, die ihr goldenes Königsjubiläum begehen. Anschließend erklingt flotte Tanzmusik mit den „Original Hochsauerländern“ aus Hoppecke und der heimischen Partyband „Nightlive“, die auch am Montagabend noch einmal mit ihren Sound begeistern möchten.

Königspaar Niclas Wrede und Hannah Rüther im Festzug

Am Sonntag rufen ab 8.45 Uhr erneut die Glocken der Propsteikirche zum Festhochamt um 9 Uhr und zur Schützenprozession. Um 14.45 Uhr treten die Schützen an ihren Standorten zum Marsch in Richtung Marktplatz an. Hier formiert um sich um 15 Uhr der große Festzug zum Abholen des Königspaares Niclas Wrede und Hannah Rüther sowie des Hofstaats aus dem Gropperweg. Krönender Abschluss des Umzugs bildet einmal mehr die Parade vor dem Rathaus.

Vor 50 Jahren regierten Peter Lüke und seine Frau Margret das Briloner Schützenvolk. Foto: Verein

Hans-Werner Beule und Monika Karte wurden vor 40 Jahren von den Brilonern als Königspaar bejubelt. Foto: Verein

Vor einem gemütlichen Beisammensein steht nach dem Einzug in die Festhalle die Ehrung verdienter Vorstandsmitglieder durch den Kreisvorstand auf dem Programm. Um 18.15 Uhr gehört die Tanzfläche den Kindern und um 21 Uhr eröffnet das Königspaar mit seinem Tanz nicht nur den Festball, sondern führt im Verlauf des Abends auch die Polonaise an.

Am Montag ab 11.15 Uhr geht es unter der Vogelstange los

Am Montag treten die Schützen um 8.15 Uhr auf dem Markt zur Schützenmesse an. Anschließend wird am Ehrenmal der Toten gedacht und ein Kranz niedergelegt. Vor dem gemeinsamen Frühstück in der Halle werden zahlreiche Schützenbrüder für ihre langjährige Treue zu den St. Hubertus Schützen geehrt.

Gegen 11.15 Uhr steigt ein weiterer Höhepunkt des Schützenfestes 2023, wenn unter der Vogelstange der Nachfolger von Niclas Wrede ermittelt wird. Da dürfte wieder ein spannendes Schießen zu erwarten sein, denn an Bewerbern hat es in der alten Hansestadt eigentlich nie gemangelt. Gegen 15.15 Uhr wird das neue Königspaar von St. Hubertus proklamiert, das sich abends ab 18 Uhr im Festzug und bei einer erneuten der Parade auf der Rathaustreppe der Bevölkerung vorstellt und um 21 Uhr mit seinem Tanz und der Polonaise den Abschlussball eröffnet.

