Schützenfest in Hallenberg: Das Programm im Überblick

In Hallenberg findet vom 8. bis 10. Juli das Schützenfest statt. Gesucht wird der Nachfolger von Markus Kappen. Das Programm im Überblick.

Hallenberg. Der Heilige Petrus spielt wohl bei jedem Schützenfest eine Rolle - zumindest beim flehentlichen Blick ins Wetter. In Hallenberg ist er zudem Stadtpatron und ziert daher seit fast 100 Jahren die emaillierte Königskette. In diesem Jahr marschiert er sogar mit: Markus Kappen hat nicht nur die Rolle als Schützenkönig inne, sondern spielt auch den Petrus in der Passion auf der Freilichtbühne...gut zu erkennen an seinem stattlichen Bart! Am kommenden Wochenende wechseln er und seine ebenfalls bei der Passion aktive Frau Mara nun Kostüme und Zeiten und feiern das anstehende Schützenfest als amtierendes Königspaar.

Lesen Sie auch:Erfindung aus Hallenberg: Schützenfest-Kater? Sauerländer Gummibärchen sollen helfen

Das Programm am Samstag

Am Samstag, 8. Juli, beginnen die Feierlichkeiten um 18.30 Uhr mit einem Ständchen des Musikvereins Medelon am Josefshaus, an dem neben dem Schützenvorstand auch das Königspaar Markus und Mara Kappen sowie Jungschützenkönig Jonathan Illgen teilnehmen. Um 19.30 Uhr folgen das Antreten aller Schützen am Nikoläum mit einem kurzen Marsch durch die Stadt sowie ein Konzert, Ehrungen und der Schützenball.

Das Programm am Sonntag

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Schützenhochamt an der Unterkirche und einem Frühschoppen, bevor um 14 Uhr alle Schützen wiederum am Nikoläum antreten, um erst die Jubelmajestäten sowie anschließend das amtierende Königspaar abzuholen. Am Sonntagabend ist ab 19.30 Uhr Stimmung und Tanz die Showband „Starlight“ angesagt.

Das Programm am Montag

Schützenfest in Hallenberg: Die Spannung vor dem Vogelschießen steigt. Foto: Rita Maurer / WP

Nach einem Gottesdienst am Montagmorgen um 9 Uhr in der Pfarrkirche heißt es dann mit dem Vogelschießen ab 10.30 Uhr so langsam Abschiednehmen von Kette und Krone für Markus und Mara Kappen. Gegen 13 Uhr wird die neue Schützenkönigin bekannt gegeben – in Hallenberg stets eine besondere Zeremonie, die noch aus der Zeit rührt, als die Könige nicht ihre eigenen Ehefrauen mitnehmen durften. Heute ist ihnen die Wahl freigestellt. Um 16 Uhr werden die neuen Regenten mit einem Festzug abgeholt, danach erfolgten die Umkrönung sowie das Absingen des 134 Jahre alten Schützenliedes „Feiert nach der Väter Weise“. Mit einem Tanzabend klingt das Fest aus.

Lesen Sie auch: Freibier am Schützenfest Marsberg: Das ist echt einzigartig

Der Musikverein Medelon ist seit vielen Jahren Garant für die optimale Festmusik und wird in den Zügen unterstützt vom Tambourkorps Winterberg und der Stadtkapelle Concordia Hallenberg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon